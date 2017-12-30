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Yılbaşı gecesi Kangallar ve Akbaşlar da İstanbul sokaklarında olacak

Çağatay KENARLI- Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)  İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan emniyet tedbirleri Taksim Gezi Parkı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basın mensuplarına anlatıldı

30 Aralık 2017 18:04

Çağatay KENARLI- Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)  İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan emniyet tedbirleri Taksim Gezi Parkı\'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basın mensuplarına anlatıldı. İstanbul\'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görevli olacak. Polisler; simitçi, çöpçü, ayakkabı boyacısı kılığında da sokaklarda olacak. 

KANGAL VE AKBAŞLAR İLK DEFA GÖREV YAPACAK 

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan \'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi\' kapsamında yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpeğin ilk defa görev yapacakları öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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