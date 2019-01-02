Yılbaşı gecesi fenalaşıp hastanede ölen Oğuzhan, toprağa verildi

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, yılbaşı gecesi sahilde arkadaşlarıyla içki içtikten sonra rahatsızlandığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuzhan Kılıç (24), toprağa verildi.

Bayraklı\'da yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla dışarı çıkan Oğuzhan Kılıç, iddiaya göre, sahil kenarında içki içti. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Kılıç, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç\'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından Oğuzhan Kılıç\'ın cenazesi, bugün yakınlarınca morgdan alındı. Kılıç için ikindi vakti Alparslan Mahallesi\'ndeki Beş Kubbeli Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Oğuzhan Kılıç\'ın cenazesi, götürüldüğü Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Otopsi sonucunun ise daha sonra belli olacağı belirtildi.

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