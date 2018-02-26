Yılbaşı gecesi çıkan yangında yaralanan genç öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yılbaşı gecesi elektrik sobasından çıkan ve 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında yanarak ağır yaralanan Fahri Onur Varol (26), yaklaşık iki aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Torbalı’da yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında, Fahri Onur Varol’un evinde elektrik sobasından yangın çıktı. Varol\'un arkadaşları O.S., B.D., İ.Ç. ve E.N.C.\'nin de bulunduğu evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İçeride bulunanlardan O.S., B.D. ve İ.Ç. kendi çabalarıyla evden çıkmayı başardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri de Fahri Onur Varol ile E.N.C.\'yi dışarı çıkararak, yangını söndürdü. Evde bulunan 5 arkadaştan 4’ü dumandan etkilenirken, vücudunda yanıklar bulunan ve durumu ağır olan Varol, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada 56 gündür tedavi gören Varol hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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