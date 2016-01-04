Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Gıcık: Kartal’ımdan vazgeçmem

Yılbaşı çekilişinden "0556013" numaralı çeyrek biletine ikramiye isabet eden Mustafa Gıcık, “Kartal marka aracım var, o benim kahrımı çok çekti. Onu kimseye vermem” dedi. Gıcık, sürekli milli piyango biletiği aldığını söylerken "Bu çekilişte 9 adet bilet almıştım. Çıkan para ile market açıp artık dinleneceğim" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’in haberine göre Milli Piyango çekilişini evde ailesiyle birlikte televizyondan izlediğini söyleyen Gıcık, değişik bayilerden aldığı 9 milli piyango biletini kontrol ettiğinde 0556013 numaralı büyük ikramiye isabet eden biletin kendisinde olduğunu fark ettiğini söyledi.

O bileti avukatına verdiğini ve ikramiyeyi almak için işlemlere başladığını söyleyen Gıcık, "Bir türlü inanamadık doğruluğuna, defalarca baktık. En sonunda artık evde bayram havası oluştu. Çocuklarım eşim hepsi mutluluktan havaya uçtular. İnşallah numaralar değişmez diye dua ettik" dedi.

20 yıllık evli Gıcık'ın 17 yaşındaki oğlu ve eşi Silivri'deki bir fabrikada çalışıyor. Kendisi ise çift iş yapıyor. Bir inşaatta gece bekçiliği yapan Gıcık, gündüzleri ise inşaatlarda su tesisatı yaparak kendi otomobilinin içinde uyuyor. Silivri'de oturdukları apartman dairesi ise kiralık.

Düzenli olarak Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Mustafa Gıcık, "Sürekli Milli Piyango bileti alırım. Bu çekilişte 9 adet bilet almıştım. Çıkan para ile market açıp artık dinleneceğim. Büyük oğlum okumadığı için çalışıyordu. Küçük kızım ise daha birinci sınıfta onu okutacağım. Kartal marka bir otomobilim var. O benim çok kahrımı çekti. Bana çok uğurlu geldi. O arabayı kimseye vermem. Onun bakımlarını yaptırıp, onu saklayacağım" dedi. Gıcık, bankalara kredi ve kredi kartı borçları olduğunu, ikramiyesiyle önce bu borçlarını kapatacağını, yardıma muhtaç kişilere de yardım edeceğini söyledi.

Gıcık,"20 yıl önce Kastamonu'dan piyango bileti satmak için İstanbul'a gelmiştim. Akrabalarımın evlerinde kalıyordum. Misafirleri olduğunda cami tuvaletinde ya da boş tabutların içinde uyuyordum. Hep sattığım biletlerden bana ikramiye çıkmasını hayal ederdim" dedi.