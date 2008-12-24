Yılbaşı biletleri tükeniyor

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yüzde 85'i satıldı.



AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 240 milyon YTL'lik yılbaşı özel çekilişi biletlerinin bugüne kadar 202 milyon YTL'lik kısmı satıldı.



İdarenin Şube Müdürlükleri kanalıyla satılan biletlere en fazla talebin İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösterildiği ortaya çıktı. İstanbul-Bahçekapı ve Kadıköy, Ankara-Başkent ve İzmir-Konak şubeleri Milli Piyangoda şans arayanların uğrak yeri oldu.



Bu durum sadece Bahçekapı ve Kadıköy'de değil, Ankara, İzmir ve diğer illerde de İstanbul-Bahçekapı ve Kadıköy biletlerine vatandaşların büyük ilgi göstermesinden kaynaklandı.



Vatandaş bileti Bahçekapı'dan alıyor



Milli Piyangonun bilet satış envanterine göre, yılbaşı biletlerinin yüzde 23,64'ünü oluşturan yaklaşık 57 milyon YTL'lik kısmı İstanbul'daki şubeler kanalıyla dağıtıldı. İdareden en fazla bileti de İstanbul-Bahçekapı şubesi aldı.



Her 10 yılbaşı biletinden 1'inin Bahçekapı şubesi aracılığıyla talihlilere ulaştırıldığı belirlendi.



Bunu yüzde 6.83'lük oranla İstanbul-Kadıköy, yüzde 4,63 ile İstanbul-Aksaray, yüzde 3,09 ile Ankara-Başkent, yüzde 2,94 ile de Ankara-Kızılayşubesi izledi. Böylece Ankara'nın toplam satış içerisindeki payı yüzde 6,03 olarak belirlendi.



Yılbaşı biletlerinin yüzde 4,47'si İzmir'de satıldı. Satışlardan Konak şubesi 2,76, Karşıyaka şubesi ise yüzde 1,71 oranında pay aldı.



Türkiye'nin diğer illerine bilet dağıtımını gerçekleştiren 18 şubede biletlerin yüzde 17,1'i, başbayiler kanalıyla da yüzde 32,9'u satıldı.



Nerede, ne kadar bilet satıldı?



Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi biletlerinin 23 Aralık itibariyle satış tutarları şöyle:



ŞUBELER ------------SATIŞ TUTARI (BİN YTL)

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İSTANBUL................... 56.736

-Bahçekapı...................22.728

-Kadıköy...................... 16.392

-Aksaray...................... 11.112

-Galatasaray................. 6.504



ANKARA ......................14.472

-Başkent.........................7.416

-Kızılay........................... 7.056

İZMİR........................... 10.728

-Konak.......................... 6.624

-Karşıyaka.....................4.104

Diğer Şubeler............ 40.824

Başbayiler ..................78.960

