Yılbaşı ağaçları için 24 saat nöbet

T24 - İstanbul'da "yılbaşı ağacı" olarak kullanılan çam, köknar ve ladin fidanı bulanan ormanlarda kaçak kesim ve tahribatın önlenmesi için 400 kişilik bir ekiple 24 saat nöbet tutuluyor.



Vatandaşların bir gecelik eğlence için fidanlara kıymamasını isteyen İstanbul Orman Bölge Müdürü İsmail Üzmez, yaptığı açıklamada, yılbaşı eğlencesi için para harcamaktan çekinmeyen pek çok kişinin, ağaç konusunda duyarlı davranmadığını ve ''yılbaşı ağacını'' ormanlardan kesmeyi tercih ettiğini bildirdi.



''Yılbaşı ağacı'' olarak nitelenen ağaçların yaz ve kış aylarında renklerinin solmadığını, ancak kesildikleri andan itibaren öldüklerini ifade eden Üzmez, tohumdan itibaren yetiştirilen bir ağaç için çok emek sarf edildiğini ve bir ağacın yetişmesi için çok uzun yılların geçmesi gerektiğini vurguladı.



Kaçak kesimlerin engellenmesi ve insanların ''yılbaşı ağacı'' ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Üzmez, şunları söyledi:



''Vatandaşlarımız bir gecelik eğlence için 8, 10 ve 15 yaşındaki bir ağaca kıymamalı. Bizim fidanlıklarımızda çok uygun fiyata 'noel ağacı' dediğimiz ağaçlar bulunuyor. Fidanlıklarımızda yılbaşı ağaçlarımızı saksıda yetiştiriyoruz. Elimizde yeterince yılbaşı ağacı var. Bizim 4 tane fidanlığımız var ve insanlar buralardan istedikleri boyda ağaç temin edebilir. Şu anda vatandaşların talepleri normal ama aşırı talebi de karşılayacak durumdayız. İnsanlarımız bu ağaçları 'noel' kutlamasından sonra istedikleri yere ya da bahçelerine dikebilir.''



Ortalama fiyat 8 ile 300 TL arasında





Avrupa'da ''noel ağacı'' olarak kullanılan türün köknar olduğunu bildiren Üzmez, köknar ağacının Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de çok yetiştiğini belirtti.



Bu türün özelliğinin tek bir gövde üzerinde dallar olması ve kışın yaprak dökmemesi olduğunu dile getiren Üzmez, ''Şu anda elimizde bir metre boyunda köknar ağacı yok. Bir buçuk metre boyundaki bir köknar ağacı 50 TL, iki buçuk metre boyundaki 150 TL ve üç metre boyundaki 250 TL civarında. Elimizde bir ile dört buçuk metre boyundaki yılbaşı ağaçları mevcut. Bu ağaçların ortalama fiyatları 8 ile 300 TL arasında değişiyor'' dedi.



24 Saatlik nöbet





Üzmez, dört buçuk metre boyundaki bir ağacın yetişmesi için 15 yılın geçmesi gerektiğini kaydederek, şunları kaydetti:



''Biz vatandaşlara illa 'gelin bizden alın' demiyoruz ama biz 'bir gecelik zevk için bir canlıyı öldürmeyin' diyoruz. Çünkü bu gelecek nesillerin faydalanabileceği ve bizden sonraki çocukların emanetleridir. Bizim kültürümüzde emanet bizim kendi malımızdan daha kutsaldır. Dolayısıyla bizden sonraki insanlara hizmet eden varlıklara, bir gece için kıymayalım. Ormanlarımızda kaçak ağaç kesimini ve tahribatı önlenmek için 400 kişilik bir ekibimiz 24 saat nöbet tutuyor. Yılbaşı için takviye ekip oluşturduk. Kaçak ağaç kesimi yapan bir vatandaşımızı yakaladığımızda doğrudan mahkemeye sevk ediyoruz. Hapis cezasının yanında, ayrıca verdiği zararı karşılamak zorunda. Ceza boyutunu düşünmüyoruz. Çünkü ağaç kesildikten sonra bizim için bir kıymeti yok.''





