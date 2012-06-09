Yılanların bastığı evini korkudan yaktı

Edirne'de evine giren yılanlardan 3'ünü öldüren ev sahibi, diğer yılanları evden uzaklaştıramayınca evini ateşe verdi.



Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde birkaç yılanın olduğunu gören Orhan Soygenç, eşi ve 4 çocuğuyla hemen evden dışarı çıkarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri ve komşuların yardımıyla yılanlardan üçünü öldüren Soygenç, diğer yılanları evden çıkartamayınca evdeki eşyaları ateşe verdi.

Yangın, Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bir süre sonra söndürüldü.

Daha sonra yanan eşyalar, itfaiye ekipleri ve ev sahibi tarafından dışarı çıkartıldı.

Evde gezerken bir anda çok sayıda yılanla karşılaştığını anlatan Soygenç, şöyle devam etti,''Yılanlar evi bastı. Görüyorsunuz komşuların yardımıyla 3 tane yılanı öldürdük. Diğer yılanları evden çıkartamayınca evi ateşe verdim. Yılanlar çekyatların içerisine girdi. Çekyatların tamamını yaktım. Evde ne cam kaldı ne çerçeve. Bu kadar yılan bir anda nereden geldi anlamadım. Yılanlarla birlikte yaşıyormuşuz haberimiz yok. Çoluk, çocuk Allah korudu bizi.''dedi.

Evdeki bütün eşyaları yakmalarına rağmen korkudan eve giremediklerini, çocuklarıyla birlikte bir süre bahçede yaşayacağını anlatan Soygenç, yetkililerden evdeki zararın karşılanması konusunda yardım istedi.



'Aileye yardım yapılsın'



Karaağaç Mahallesi Muhtarı Ağah Korkan ise şimdiye kadar hiç böyle bir olayla karşılaşmadığını, ev sahibinin çok mağdur durumda olduğunu belirtti.

Korkan, ''Orhan kardeşimiz çok mağdur durumda. 4-5 tane yılan. İçeride kuyruğu kesik olan yılan da var. Bu insanlar korkmadan bir daha eve nasıl girecekler. Bakın hepsi dışarda. Yetkililerden bu aileye yardım yapılmasını istiyoruz'' dedi.