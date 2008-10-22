Yılandan masör olur mu demeyin!

İsrail'de son dönem iyice yaygınlaşan ve bir tür terapi olduğu iddia edilen yılan masajının özellikle adale ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor.



İsrail'in kuzeyindeki Talmei Elazar kentinde 'yılan tedavisi' olarak bilinen ve tedavilerden kesin sonuç alındığını garantileyen Ada Barak'ın spa merkezi, California ve Florida'dan özel olarak getirttiği kral, süt ve mısır yılanlarını masaj aracı olarak kullanarak farklı bir terapi yolu deniyor.



80 dolara malolan bu özel yöntem sayesinde müşterilerinin rahatladığını belirten Barak, insanların sürüngenlerle iletişim kurarak kendilerini iyi hissettiği ve bu sayede ağrılarından kurtulduğunu ifade ediyor.



Merkezin işletmeciliğini yapan kadın, birçok insanın yılanları tutarak psikolojik açıdan da olumlu etkilendiklerini dile getirdiklerini söylüyor.

