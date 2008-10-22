T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yılandan masör olur mu demeyin!

İsrail'de son dönem iyice yaygınlaşan ve bir tür terapi olduğu iddia edilen yılan masajının özellikle adale ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor.

22 Ekim 2008 03:00

İsrail'de son dönem iyice yaygınlaşan ve bir tür terapi olduğu iddia edilen yılan masajının özellikle adale ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor.

İsrail'in kuzeyindeki Talmei Elazar kentinde 'yılan tedavisi' olarak bilinen ve tedavilerden kesin sonuç alındığını garantileyen Ada Barak'ın spa merkezi, California ve Florida'dan özel olarak getirttiği kral, süt ve mısır yılanlarını masaj aracı olarak kullanarak farklı bir terapi yolu deniyor.

80 dolara malolan bu özel yöntem sayesinde müşterilerinin rahatladığını belirten Barak, insanların sürüngenlerle iletişim kurarak kendilerini iyi hissettiği ve bu sayede ağrılarından kurtulduğunu ifade ediyor.

Merkezin işletmeciliğini yapan kadın, birçok insanın yılanları tutarak psikolojik açıdan da olumlu etkilendiklerini dile getirdiklerini söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24