Yılana benzeyen biber çiftçiyi korkuttu!

Hatay’da bir çiftçi kadın kendi ektiği biberlerini toplarken yılana benzeyen biberle şaşkına döndü.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü.

Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı. Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Özkurt ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.



Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, "Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum. Neye yoracağımıza bende bilmiyorum" dedi.

Özkurt, yılana ve cadıya benzeyen biberin kendilerine bereket getirmesini diledi. (İHA)