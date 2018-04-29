Yılan oyunuyla ünlü Nokia 3310'un yeni versiyonu piyasaya çıktı

Bir dönemin çok kullanılan telefonlarından, yılan oyunuyla ünlü Nokia 3310, ilk defa satışına başlanmasından tam 17 yıl sonra tekrar İngiltere'de piyasaya çıktı.

İngiltere'de 49.99 sterlin'den satılan telefonda bağlantı hızı 2.5G. Günümüzde akıllı telefonların bağlantı hızı ise genelde 3G ya da 4G arasında değişiyor.

Avrupa'da yazın satışa çıkacak olan telefonun fiyatı 59.99 euro olacak, ABD'de ise satılmayacak.

Yılan (Snake) oyununu içeren telefonun ekranı öncekinden daha büyük.

Yeni modellerde, orijinalinde olmayan bir arka kamera bulunuyor.

BBC'ye konuşan teknoloji danışmanı Ben Wood, "Benim gibi biri için çok heyecanlı bir gelişme. Eğer bunu Snapchat'e bağımlı bir milenyum gencinin eline verirseniz, tabii ki yanlış telefon olur. Ancak İngiltere'de 20 milyon telefon, özelliği olmayan modellerden; ya da diğer bir isimle 'aptal telefon' diyebilirsiniz. Belirli boyuttaki bir piyasadan bahsediyoruz" diyor.

İngiltere'deki çoğu telefon bayii modelin şimdiden tükendiğini aktarıyor.

Nokia 3310 orijinal işletim sistemi S30 ile piyasaya çıktı. Bu işletim sistemiyle internette dolaşabilseniz de Android ya da iOS telefonların aksine sınırlı sayıda uygulamaya erişim sağlayabiliyorsunuz.

Kamerası ise iki megapiksel çözünürlüğe sahip.

Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress) tanıtılan yeni Nokia 3310, daha önce Nokia için Android işletim sistemini içeren akıllı telefonlar üreten Finlandiyalı girişim HMD Global tarafından üretiliyor.

Kullanıcılar arasında popüler olması ve dayanıklı bir model olarak görülmesi sebebiyle popüler olan Nokia 3310'dan 2005 yılında üretimine son verilmeden önce 126 milyon adet üretilmişti.

Efsaneleşen Yılan oyunun yüklü olacağı telefonun 22 saat konuşma kapasitesi var.

Dört farklı renkte üretilen telefonun pili çıkarılabiliyor.