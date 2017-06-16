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Yaşam

Yılan onu, o karısını ısırdı

"Kolumu tuttu ve benimle birlikte ölmek istediğini söyledi"

16 Haziran 2017 00:30

Hindistan'da zehirli yılan tarafından ısırılan adam, yaşayamayacağını anlayınca birlikte ölmek için karısını ısırdı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde cumartesi gecesi Shankar Rai isimli bir adam zehirli yılan tarafından ısırıldı.

Geceyi ateşler içerisinde geçiren adam öleceğini anlayınca çok ilginç bir şey denedi. Karısıyla birlikte ölmek isteyen adam yataktan fırlayıp eşinin bileğini ısırdı.

Isırığın ardından bir süre sonra ikisi de baygın düştü. Komşuları tarafından çift hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen koca Shankar Rai öldü. Eşi Amiri Devi ise doktorların müdahalesiyle kurtarıldı.

Kadın olaya ilişkin yaptığı açıklama, "Kolumu tuttu ve benimle birlikte ölmek istediğini söyledi. Ardından kolumu ısırdı ama buna ben izin verdim" ifadelerini kullandı.

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