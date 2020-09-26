"Yıl sonuna kadar günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir"

Uluslararası yardım kuruluşu OXFAM, açlık krizinin COVID-19’dan daha ölümcül olabileceğini açıkladı.

Uluslararası yardım kuruluşu OXFAM’ın raporunda, yeni tip Koronavirüs salgınının yol açtığı koşullara bağlı olarak, yıl sonuna dek günde 12 bin kişinin açlıktan yaşamını kaybedeceği ve 270 milyon insanın bundan etkileneceği uyarısı yapıldı.

Kısa Dalga’dan Doğa Can Oruçoğlu ve Neval Ceren İlknur’un hazırladığı haber dosyası ve podcastte gıda krizi uzmanlar ve pazardaki vatandaşlarla masaya yatırıldı.

“Dünyanın en zengin ülkelerinin bile açlık salgınına karşı savunmasız olduğunun” vurgulandığı raporda, Birleşik Krallık verilerine göre karantinanın ilk haftasında 3,7 milyon kişi gıda yardımına başvururken, 8 milyona yakın kişinin öğün atladığı ya da öğünlerini küçülttüğü aktarılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, gıda fiyatlarını etkileyen faktörler arasında iklim krizini, tarımsal üretimdeki biyoyakıt payını, yatırım fonlarının tarım ürünlerine artan ilgisini ve tüketicilerin kompozisyonunu sayıyor.

Gıda krizinin nedenlerine ilişkin "Covid etkisiyle bir anda ülkeler ihracatlarını kısıp üretimlerini ülke içinde tutmayı tercih ettikleri zaman uluslararası ticaret etkileniyor ve uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinde değişimleri görmeye başlıyorsunuz" yorumunu yapan Prof. Dr. Özertan, Türkiye özelinde ise döviz kurundaki yükselişin fiyatları yükselten önemli bir etken olduğunu belirterek ithalata bağımlılık ve girdi fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini etkilediğini ve tüketici fiyatlarına kadar yansıdığını söyledi.

Krize ilişkin çözüm yolları arasında tüketim bilincinin etkili olabileceğini belirten Özertan, “İki milyon işletme ve yedi milyon çalışan olsa da, 80 milyondan fazla tüketici var. Yani tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesiyle de bir fark yaratılabilir. Tüketici örgütleri de dünya genelinde çalışıyorlar Türkiye’de çok aktif değiller ama şimdi gündemdeler. Farklı belediyelerin tarım sektörüne gösterdikleri yakın ilgi de bir değişim yaratabilir" dedi.

Gıda krizine ilişkin haber dosyasını okumak veya podcastini dinlemek için tıklayın: