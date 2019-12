Yıl: 2009, Eğilim: Pozitif olmak, Renk: Beyaz

Yeni bir yıla merhaba dediğimiz bu günler, değişen eğilimlerin de habercisi. Buradan yola çıkarak 2009 yılının öne çıkan stillerini, moda renklerini, kumaş seçeneklerini ve tasarım ilkelerini sizin için derledik.

Onlar ne diyor?

2009 farklı stillerin ayrı ya da belli bir konsept içerisinde bir arada kullanıldığı bir yıl olacak gibi gözüküyor. 1980’lerin sokak çılgınlığı, naif Japon sanatı origami, ekolojik yaklaşımlar ve kültür çeşitliliği olabildiğince ön planda. 2009’da eğilimler, farklı kültürlerin global etkisiyle iyi olanı koruyup geliştirirken, yeni gelişmeleri ve teknolojiyi de göz ardı etmeden yaşayacağımız türden.Tasarım ve eğilim ajansları 2009 yılının ilk dikkat çeken stilini romantik high-tech olarak tanımlıyor. Beyaz ve metal kombinasyonu ile sade ve modern formlar; daha çok parlak lakelerin tercih edildiği bu tarz, geleneksel çizgi ile teknolojinin dengeli bir karışımı olarak niteleniyor.Geri dönüşümlü malzemeler ve geometrik formların bir arada kullanıldığı bir diğer stil ise canlı renklerin öne çıktığı günlük yaşam stili. Bu stilde daha çok XXL formlar dikkat çekiyor. Doğal taş dokusu ve formlarının, deniz yansımalarının hâkim olduğu bir diğer stil ise yeni lüks kavramı ile yaratılan parlak mekânlar. 2009‘da, geçtiğimiz yıl çok moda olan vintage stilini de görebilirsiniz.Ancak stil kendini daha çok egzotik yeşiller, tropikal rölyefler, çiçekler ve bitki desenleri ile hissettirecek. Bu yıl sıkça rastlayacağımız Uzakdoğu temasında ise Doğu’nun geleneksel formları, Batı tarzı ile yeniden yorumlanırken tasarımlara özellikle modern malzemeler ve teknolojik yenilikler yansıtılıyor. 2009 kışında oryantal barok, dijital folk, plastik antik gibi farklı tarzların bir arada kullanımına rastlamakta mümkün.Malzeme seçimlerinde de bu stillerin yansımalarını görebilirsiniz. Gündelik yaşam teması için daha çok dayanıklı doğal malzemeler, ham yün, doğal taş, terracotta, bakır ve ahşap tercih edilmiş. Bunun yanı sıra pastel tonlarda mat seramikler, el yapımı dekoratif süslemeler, retro yer karoları ile nostaljik bir hava yaratılıyor.Ahşaplar, kolay şekillenebilen malzemeler, daha çok yuvarlak formlarla bütünleşiyor. Kalitenin daha çok vurgulanacağı 2009 eğilimlerinde masif, gösterişli, heykelsi formlara da rastlayabilirsiniz. Mobilyalarda parlak lakeler ve airbrush tekniği öne çıkanlar arasında. 2007 ve 2008 eğilimlerini etkisi altına alan modernizm bu yıl kültürlerin birleşmesi ve globalleşmenin etkisi ile yerini daha eklektik ve romantik stillere ve formlara bırakıyor.Yalın tasarımlı mobilyalarda bol desenli döşemelik kumaşlar kullanmak yeniden moda. Barok desenli duvar kağıtları, oldukça klasik formlu mobilyalara high-tech ve modern koltuklar eşlik edecek gibi. Zaman içinde geçmişle geleceğin iç içe geçmesini 2009 eğilimlerinde daha fazla hissedeceğiz. Sade ve yalın formlar tercih edilse de desenler ve renkler oldukça karmaşık ve farklı kültürlerin yansımalarını sunuyor. Evlerimiz yalın mobilyalara rağmen parlak, renkli ve göz alıcı aksesuarlarla zenginleşecek.2009 trendinin ilkesi pozitif yaşam olduğu için bu yıl beyaz siyahı ikinci plana itiyor. Ancak kültürel çeşitlilik kendini kumaş, renk ve desenlerde de hissettiriyor. Bu yıl döşemelik ve perdelik kumaşlarda ‹skandinav tarzı geometrik desenlerden stilize çim ve yaprak motiflerine, işlemeli Japon çiçek motiflerinden retro çizgilere kadar pek çok seçenek görmek mümkün. Retro bir hava yaratmak için geometrik desenli kumaş seçimleriniz için daha çok kontrast yaratan tonlara yönelebilirsiniz.Floral fonlar, nakışlar, işlemeler içinse jakarlı dokumalar çok moda. Ayrıca farklı dokumaları bir arada da kullanabilirsiniz. Bu yıl parlak kumaşlarla koton örmeler ya da kroşelerle şık kombinasyonlar yaratılabiliyor. Renk seçimlerinizi de uygulamak istediğiniz stile göre belirleyebilirsiniz. Çünkü her tarzı yansıtan farklı renk seçenekleri bulunuyor. Örneğin doğaya dönüş teması için amber, bej ve açık pembe tonlarını siyahla birlikte kullanabilirsiniz.Tekno-romantik bir hava için pastel renkleri fuşya ile kombinlemenizi öneriyoruz. Yeni lüks stilinde daha çok kum ve su renklerinden oluşan renk paleti hâkim. Hafif parlak kumaşlar, tafta ve satenler sık kullanılan tekstilller. 2009’un dikkat çeken diğer renkleri ise kırmızı, kahverengi, avokado, karamel renkleri, menekşe, solgun pembe ve gökyüzü mavisi…Değişen trendler sayesinde zıtlıklar üzerine kurulu bir yıl yaşayacağımız kesin. Ancak tüm bu zıtlıklar arasında belli bir armoni sağlamanız da gerekiyor. Karmaşık ve yalın çizgileri bir araya getirmek eğlenceli gibi görünse de dengeyi sağlayamazsanız gözü rahatsız eden bir görüntü yaratabilirsiniz. Minimalizim tutkunları bu yıl biraz mutsuz olacaklar çünkü kıvrımlı hatlar, farklı dönemleri yansıtan stiller ve bolca renk kullanmak bu yıla damgasını vuruyor.Egzotik desenleri amber, turuncu ve pastel sarıyla kullanabilir ve metal aksesuarlarla aydınlatabilirsiniz. Anneannenizden kalan işlemeli ve bol nakışlı kumaşları bir araya getirerek kendi tasarımlarınızı da yaratabilirsiniz. Eğer tekdüze tasarımlar, form, renk ve desenlerden sıkıldı ysanız 2009 farklılığı yakalamanız ve günlük hayatı nızı bile kolayca renklendirebileceğiniz bir yıl.*** 2009 trendleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nellyrodi.com; www.carlin-international. com ve www.wgsn.com gibi siteleri ziyaret edebilirsiniz.“2009’da ‘renk’ her zamankinden daha ön planda olacak. Tek bir rengin farklı tonlarda kullanımı, her şeyin beyaz, her şeyin kırmızı olduğu mekânlar göreceğiz. Oturma birimlerinden aksesuarlara kadar her şey monokromatik olacak.”“2009 yılı ana temalarını 80’lerin stili, doğanın renkleri ve efektleri olarak tanımlayabiliriz. 80’lerin sokak stili ve şehir yaşamından etkilenmiş bir sezona merhaba diyoruz. Toprak renklerinin solgun ve kirlenmiş hali, maskülen çağrışım yapan malzemeler, renkler ve giysiler insanları etkisi altına alıyor. Dekorasyonda naif çiçek desenli kumaşların yanında, tafta ve satenler ile bezenmiş bir atmosfer yaratılıyor.2009’da geçmiş zamanların el sanatları, desenleri ve hobileri yeniden keşfediliyor. Siyah unutulmaya yüz tutarken, beyazın ağırlığı dekorasyonda etkin olarak hissedilecek bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıla damgasını vuracak diğer renk de pastel turuncu ve tonları olacak.”“2009 ferah ve ekonomik mekânların yılı olacak. Daha çok mevcut malzemelerin yenilenerek kullanımına yönelik tasarımlar göreceğiz. Yeni ile eskinin kaynaşacağı bu yıl sıcak, eklektik ve biraz da nostaljik stiller bulabiliriz. Doğal ekolojik, geri dönüşümlü malzemeye yönelim 2009’da da devam edecek. Keten, pamuk, kaplama bazlı ahşap dokular ön planda. Güneş, rüzgâr ve yağmurla daha dost ve duyarlı yapılar ve mekânlar tasarlanacak.2009, geometrik bitkiler ve iç mekân peyzajının daha da yaygınlaşacağı; sakin, rahatlatıcı ve pozitif mekânların tasarlanacağı bir yıl. L tipi rahat ve iri oturma grupları, televizyonların yassılaşması sonucu küçülen Tv üniteleri, mekânları genişleterek, ferah alanlar yaratıyor. Lamba ve lambader kullanımı artacak. Mutfaklarda ise ekolojik ürünleri saklamaya yarayan, eski telli dolaplara benzeyen çağdaş üniteler tasarlanmakta”