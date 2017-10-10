Yıl 1996; Tutuklanması ABD ile vize krizine neden olan Metin Topuz narkotik operasyonunda

Gözaltına alınması ABD ile vize krizine neden ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un 1996 yılında İstanbul polisi ile katıldığı uyuşturucu operasyonundaki görüntüsü ortaya çıktı.

Topuz'un ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) İstanbul Emniyeti narkotik irtibat görevlisi olduğu belirtilmişti. Cumhuriyet'ten Yavuz Karakoç’un haberine göre, polis muhabiri Önder Şuşoğlu, Topuz'un 1996 yılında İstanbul'da katıldığı ve 750 kg uyuşturucunun ele geçirildiği Hurşit Han operasyonunda çekilen fotoğrafını paylaştı.

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O dönem polis muhabiri Emrullah Erdinç'in çektiği fotoğrafta Metin Topuz DEA yeleği ile ele geçirilen uyuşturucuların başında duruyor. Yanında da dönemin narkotik ve Interpol şube müdürleri, gazeteciler ve görevli polisler var.

Hurşit Han operasyonu nedir?

Pakistan'dan Türkiye'ye 750 kilogram bazmorfin getirdikleri iddiasıyla uyuşturucu kaçakçısı Hurşit Han'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi uyuşturucu ile yakalandı. Sanıkların 9'u 6 yıl 8 ay ile 30 yıl 8 ay arasında çeşitli ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Uyuşturucu yüklü kamyon Horasan'da yakalanmıştı

Sanıklardan Hurşit Han ve Şükrü Han, 1995 yılının Temmuz ayında Pakistan uyruklu Hacı İbrahim ile Türkiye'ye İran üzerinden bazmorfin getirmek için anlaşmıştı. Taşıma işini de TIR şirketi bulunan Şevket, Şükrü ve İdris Çağırtekin kilogramı 700 mark karşılığında üstlenmişti. Sakarya'daki çiftlik evine getirilmesi planlanan TIR, Horasan'da yakalanmıştı.