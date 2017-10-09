ABD ile Türkiye arasında krize neden olan konsolosluk görevlisi Metin Topuz kimdir?

ABD ile vize krizine, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ üyeleri ile irtibatı ve yurtdışına çıkışları konusunda yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklanması neden oldu. Peki ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz kim ve hakkındaki iddialar ne?

Cumhuriyet’ten Yavuz Karakoç’un haberine göre, 1982 yılında ABD Başkonsolosluğu'na işçi statüsüyle giren Metin Topuz hakkında bilinenler şöyle:

Konsoloslukta işçilikten DEA irtibat görevliliğine

Metin Topuz 1982 yılında ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda işçi statüsünde çalışmaya başladı. 1993 yılına kadar konsoloslukta görev yapan Topuz, aynı yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nün ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi olarak bilinen DEA'nın irtibat görevlisi olarak atandı. 1993- yılından 2002 yılına kadar burada görev yaptı.

Narkotik şubede bürosu vardı

Metin Topuz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde B Blok 5. katta bir oda bile ayrıldı. Yalnız değildi. Ali Arabian isimli bir kişiyle birlikte yaklaşık 10 yıl boyunca burada görev yaptı. İşi İstanbul Narkotik ekipleriyle ABD DEA görevlilerini irtibatlandırmaktı.

Narkotik şubeye dinleme cihazlarını aynı ekip kurdu

Metin Topuz ve Ali Arabian İstanbul Narkotik Büro için dinleme cihazlarının kuruluşunda da görev aldı. Mecidiyeköy'de bulunan ek hizmet binasının dokuzuncu katında Gayrettepe PTT den çekilen kablolarla dinleme yapılıyordu. O zamanki sistem konsolosluk görevlileri tarafından kurulmuştu ilk bakışta uyuşturucu operasyonları için kullanılıyor gözüküyordu ancak sistem herkesin dinlenmesine müsaade ediyordu. Aynı dönemde söz konusu binanın girişine de Amerikalılar tarafından x ray kapısı hediye edilmişti..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tanımadığı Emniyet müdürü, amiri ve savcı yoktu

Görev yaptığı süre içerisinde Hem emniyet hem de adliyede hatırı sayılır bir çevre edindi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Metin Topuz’un 2002/2015 arasında Emniyet’te irtibatlı bulunduğu kişiler hakkında ‘FETÖ’ irtibatlı oldukları iddiasıyla çok sayıda soruşma açıldı.

Ayrıca bu dönemde Emniyet müdür ve amirleri dış misyon görevi ve vize için hep Metin Topuz ile iletişime geçti. DEA eğitimi için ABD'ye gitmek isteyenler, uzun süreli vize almak isteyenler Metin Topuz'un aracılığına başvuruyordu.

Metin Topuz hakındaki suçlamada FETÖ'den haklarında arama kararı olan ve tutuklanan polis şefi ve savcılarıla irtibat kurduğuve yurt dışına çıkışlarına yardımcı olduğu iddia ediliyor. Topuz'un ilişkide olduğu isimler arasında halen firari olan ve eski Organize suçlar şubesi ve Terörden sorumlu emniyet müdürü yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, Fenerbahçe'ye yönelik Şike kumpasını yapan Nazmi Ardıç, 17-25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonlarını koordine eden Yakup Saygılı ve firari savcı Zekeriya Öz de bulunuyor.

İşte Metin Topuz hakkındaki o soruşturma evrakı;

Polis ve savcılara yurt dışı gezisi

Polis şefi ve savcıların yurtdışındaki futbol maçlarına götürülmesi ve masraflarının karşılanması da Metin Topuz ve arkadaşı Ali Arabian üzerinden yürütülüyordu.

Türk vatandaşı olan Metin Topuz'un dokunulmazlığı da yoktu.

Lucky S ve Kısmetim 1 operasyonlarında da Metin Topuz vardı

Narkotik Şube de görev yapan gazetecilerin de yakından tanıdığı bir isim Metin Topuz. Lucky S ve Kısmetim 1 operasyonlarında bizzat DEA Türkiye şefi Michael Spasaro nun yanında Marmaris'e giden ekibin de içindeydi...