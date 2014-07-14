T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yıl 1990: Diego Maradona Yıl 2014: Lionel Messi

İtalya 1990'da Almanya'ya kaybeden Arjantin'de Maradona gözyaşlarını tutamamıştı. Maradona'nın veliahtı Messi, 24 yıl sonra selefiyle aynı kaderi paylaştı

14 Temmuz 2014 04:34

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası finalinde, Almanya’ya 1-0 yenilen Arjantin’in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, maçın sonunda gözyaşlarını tutamadı. Messi’nin ağlaması, akıllara 1990 yılında finalde yine Almanya’ya kaybeden Arjantin’in o dönemdeki yıldızı Diego Armando Maradona’nın gözyaşlarını getirdi.

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya ile Arjantin Rio De Janerio kentindeki Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi’nin Arjantin’in kaptanı olarak çıktığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken, Almanya 113. dakikada Mario Götze’nin bulduğu golle kupanın sahibi oldu.

Maçın sona ermesinin ardından Arjantin’in 10 numarası Messi, gözyaşlarını tutamadı. Messi’nin ağlaması, akıllara 1986 yılında Batı Almanya karşısındaki finalde Arjantin’e kupayı getiren Diego Armando Maradona’nın 1990’da yine Almanya’yla oynanan finalde ülkesinin kaybetmesinin ardından gözyaşı dökmesini hatırlattı.

 

ETİKETLER

maradonamessidünya kupasıağlamagözyaşıhaber

İlgili Haberler

Dünya Kupası şampiyonu Almanya!

Arjantin'i Mario Götze'nin uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenen Almanya, Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24