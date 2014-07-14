Yıl 1990: Diego Maradona Yıl 2014: Lionel Messi

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası finalinde, Almanya’ya 1-0 yenilen Arjantin’in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, maçın sonunda gözyaşlarını tutamadı. Messi’nin ağlaması, akıllara 1990 yılında finalde yine Almanya’ya kaybeden Arjantin’in o dönemdeki yıldızı Diego Armando Maradona’nın gözyaşlarını getirdi.

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya ile Arjantin Rio De Janerio kentindeki Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi’nin Arjantin’in kaptanı olarak çıktığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken, Almanya 113. dakikada Mario Götze’nin bulduğu golle kupanın sahibi oldu.

Maçın sona ermesinin ardından Arjantin’in 10 numarası Messi, gözyaşlarını tutamadı. Messi’nin ağlaması, akıllara 1986 yılında Batı Almanya karşısındaki finalde Arjantin’e kupayı getiren Diego Armando Maradona’nın 1990’da yine Almanya’yla oynanan finalde ülkesinin kaybetmesinin ardından gözyaşı dökmesini hatırlattı.