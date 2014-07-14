Dünya Kupası şampiyonu Almanya!

Arjantin'in Mario Götze'nin 113. dakikada bulduğu golle 1-0 yenen Almanya Dünya Kupası'nı kazandı.

Arjantin ile Almanya, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Almanya maça Neuer, Höwedes, Hummels, Kramer, Schweinsteiger, Mesut Özil, Klose, Müller, Lahm (K), Kroos, Boateng 11'iyle başlarken, Arjantin, Romero, Garay, Zabaleta, Biglia, Perez, Higuain, Messi (K), Mascherano, Demichelis, Rojo, Lavezzi 11'iyle sahaya çıktı.

Rio De Jenario'daki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetti.

Karşılaşmada normal süre 0-0 sona erdi. Uzatma bölümünde Almanya, maçı 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 kazanarak Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Canlı Takip

Karşılaşma Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Panzerler, kupayı 4. kez müzesine götürdü!

Dk 113: Almanya, Mario Götze'nin attığı golle Arjantin karşısında 1-0 öne geçti!

Uzatmaların ilk bölümünde de gol sesi çıkmadı. İkinci 15 dakikada da gol olmazsa, Dünya Kupası'nı kazanacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalara gidildi.

Dk 90: Karşılaşmada 3 dakika uzatma oynanacak.

Dk 88: Almanya'da Miroslav Klose oyundan çıktı, Mario Götze oyuna girdi.

Dk 86: Arjantinli Enzo Perez yerini Gago'ya bıraktı.

Dk 78: Arjantin'de Higuain oyundan çıktı, Palacio oyuna girdi.

Dk 75. Lionel Messi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

Dk 60: Lahm'ın ortasında Klose'nin yaptığı kafa vuruşunu tutan Arjantin kalecisi Romero golü önledi.

Dk 55: Toni Kroos'un kullandığı kornerde, topa yükselen Müller Arjantinli rakibine faul yaptı.

Dk 47: Messi çok uygun bir pozisyonda topu auta attı.

Dk 46: Arjantin'de Lavezzi oyundan çıkıyor, Sergio Aguero giriyor. Karşılaşma Arjantin'in vuruşuyla başladı.

Maçın hakemi Nicola Rizzoli'nin dev ekranda kendini görünce saçlarını düzelttiği anlar kameralara böyle yansıdı:

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dk 45: Almanya'nın kornerinde, Höwedes'in kafa vuruşu direkten döndü.

Dk 44: Mesut Özil'in pasında ceza sahasının dışından vuran Toni Kroos'un şutu kaleci Romero tarafından kurtarıldı.

Dk 41: Arjantin, Lionel Messi ile gole çok yaklaştı ancak yaşanan karambolden gol çıkmadı [Canlı]

Dk 36: Müller'in sol kanattan verdiği pasa gelişine vuran Schurrle'nin şutu kaleci Romero tarafından engellendi. Sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

Dk 35: Lavezzi'nin kornerini kaleci Neuer rahat bir şekilde kontrol etti.

Dk 31: Almanya'da sakatlanan Kramer, yerini Schurrle'ye bıraktı. Kramer, maç öncesi Khedira'nın sakatlığı nedeniyle ilk 11'e son anda dahil edilmişti.

Dk 30: Lavezzi'nin ortasında Higuain topu ağlara gönderdiği ancak ofsayt nedeniyle Arjantin'in golü geçersiz sayıldı.

Dk 27: Almanya topa sahip olmada Arjantin'e karşı yüzde 67'ye karşı yüzde 33 önde. İstatistiklere göre, Almanya yüzde 86 isabetli pas yüzdesiyle oynuyor ve daha fazla pas yapıyor. Arjantin ise kontra atağı tercih ediyor ve yüzde 73 isabetli pas yüzdesiyle oynuyor.

Dk 21: Almanya defansının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Higuain, pozisyonu gole çeviremedi.

Dk 14: Toni Kroos'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden topu Arjantin savunması uzaklaştırdı.

Dk 11: Lavezzi'nin kullandığı köşe vuruşunu defansa yardıma gelen Miroslav Klose kafayla uzaklaştırdı.

Dk 11: Arjantin köşe vuruşu kullanıyor.

Dk 10: Arjantinli Zabaleta sağ kanatta yerden yaptığı ortaya hiçbir Arjantinli dokunamadı.

Dk 9: Sağ kanattan müthiş bir deparla ilerleyen Messi, rakibi Hummels'i geride bıraktı. Messi'nin sıfırdan ceza sahasına attığı pas isabetli olmadı.

Dk 5. Arjantin savunması, sağ kanattan Müller'le gelen Almanya'ya gol izni vermedi.

Dk: 4 Sağ çaprazdan giren Higuan'in şutu auta çıktı.

Dk 1: Karşılaşmaya Almanya başladı.

İki takım maça, şu 11'lerle başladı:

Almanya:

Neuer, Höwedes, Hummels, Kramer, Schweinsteiger, Mesut Özil, Klose, Müller, Lahm (K), Kroos, Boateng

Arjantin:

Romero, Garay, Zabaleta, Biglia, Perez, Higuain, Messi (K), Mascherano, Demichelis, Rojo, Lavezzi

Soyunma odalarından ilk kareler

Öte yandan FIFA'nın Twitter hesabından, final öncesi iki takımın soyunma odasından son fotoğraflar yayınlandı.

Almanya:

Arjantin: