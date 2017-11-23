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Yıktığı binanın bacası üzerine düşünce öldü

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Üçgen Çarşısı yıkımında çalışan ekskavatör operatörü 21 yaşındaki Fatih Çoban, kolonlarını yıktığı bloğun devrilip, dev bacanın iş makinesinin kabininin üzerine düşmesi sonucu öldü

23 Kasım 2017 17:10

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Üçgen Çarşısı yıkımında çalışan ekskavatör operatörü 21 yaşındaki Fatih Çoban, kolonlarını yıktığı bloğun devrilip, dev bacanın iş makinesinin kabininin üzerine düşmesi sonucu öldü.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Deliktaş Mahallesi\'ndeki Üçgen Çarşısı\'nda meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılan 600 işyerinin bulunduğu 3 katlı Üçgen Çarşısı\'nda yıkım çalışmaları, kısa süre önce başladı. İhaleyi alan firma tarafından çarşının yarısının yıkım işlemi yapıldı. Bugünkü çalışmada Fatih Çoban, operatörlüğünü yaptığı ekskavatörle, Üçgen Çarşısı\'nın 6\'ncı bloğunun kolonlarını yıktı. Bloğun bir anda devrilmesi sonucu, üzerindeki dev beton baca, Çoban\'ın bulunduğu iş makinesi kabininin üzerine düştü. Bacanın düşmesi ile kabinin içinde ezilen Çoban, olay yerinde öldü. Diğer işçiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri yıkım yapılan bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı inceleme ardından Çoban\'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından ezilen kabinin içinden çıkarıldı. Çoban\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

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