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Yaşam

Yıkmak istediği duvarın altında kalan işçi öldü

12 Ekim 2009 00:17

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yıkmak istediği duvarın altında kalarak ağır yaralanan işçi, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ağır yaralı olarak Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen işçi Mehmet Uygun (45), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uygun'un cenazesinin, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Düzköy ilçesinin Düzalan Mahallesi'nde, Ali Uygun'a ait eski evin yıkım işinde çalışan işçi Mehmet Uygun, yıkmaya çalıştığı duvarın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşlarca Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırılan Uygun, buradaki ilk müdahalenin ardından Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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