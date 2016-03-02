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Yıkımına başlanan Beyoğlu'ndaki Narmanlı Han'ın son görüntüleri

Hanın, piyasa şartlarına uyum sağlamadığı gerekçesiyle restore edilmesine karar verilmişti

02 Mart 2016 17:27

İstanbul’un Beyoğlu semtindeki tarihi Narmanlı Han'da yürütülen restorasyon çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde, binaların bir kısmının içinin tamamen boşaltıldığı, sadece dış duvarların kaldığı görülüyor.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre; mimari projesini Sinan Genim'in çizdiği tarihi Narmanlı Han'da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Piyasa şartlarına uyum sağlamadığı gerekçesiyle restorasyon kararı alınan hanın iç tarafında yürütülen çalışmalar görüntülendi.

Fotoğraflarda hanın arka cephesinde bulunan binaların bir kısmının içinin tamamen boşaltıldığı, sadece dış duvarların kaldığı görülüyor.

Narmanlı Han neden önemli?

 

İstiklal Caddesi'nin en eski yapılarından biri olan Narmanlı Han 1831 yılında inşa edildi. Narmanlı Han 1880 yılına karar Rus elçiliği, ardından 1914 yılına dek Rus hapishanesi olarak kullanıldı.

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