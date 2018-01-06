T24 LogoT24 Logo
Gündem

YIKIMIN DEVAM ETTİĞİ  NAKLİYECİLER SİTESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

* 17 iş yerinin yıkımı konusunda anlaşılmıştı ancak yıkım diğer dükkanlarda da yapılmaya başlandı

06 Ocak 2018 16:19

* 17 iş yerinin yıkımı konusunda anlaşılmıştı ancak yıkım diğer dükkanlarda da yapılmaya başlandı.

* Bazı iş yeri sahipleri ile  işçiler duruma tepki gösterdi. 

* Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.


Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ İstanbul DHA
Zeytinburnu\'nda yıkımın devam ettiği  Nakliyeciler Sitesi havadan görüntülendi.
Zeytinburnu\'nda 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR\'larla kapattı. Nakliyeciler Sitesi\'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmış ve 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirilmişti.  Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi. Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi.  Polisin yoğun güvenlik  önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Havadan geçilen grüntüler
-Kepçelerin çalışmaları
-Siteden genel ve detaylar
-Aktüel görüntüler
-Çekicinin üstündeki araç 
-Tabelaların sökülmesi
-Malzemelerin taınması
-Kamyonlara konması
-Kepçelerin çalışması
-Dükkanların yıkılması
-TOMA\'dan görüntü
-Belediye ekipleri
-Tepki gösterenler
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BazıYıkımHaberKamera Erhan TEKTENAli AKSOYERCansel KİRAZDHA ZeytinburnuSitesiZeytinburnuNakliyeciler SitesiTIRKepçelerleBununOfislerdekiParkNakliyeciler SitesindeGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24