Yıkımı engellemek için iş yerini kurşunladı (2)

\'BABAMIN OĞLU OLSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM\'

Adana\'da merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Doğal Park içindeki kafeteryanın yeşil alanda sürekli haksız büyüme yaparak, halkın kullanım alanını gasp ettiği için kaçak bölümlerinin yıkıldığını söyledi. Yeşil alanının artması için projeler hayata geçirdiğini belirten Başkan Soner Çetin, \"Yeşil alanı gasp etmeye kalkan babamın oğlu olsa, buna geçit vermem. Kamuya, halka ait parkların işgaline kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda kendini çete-mafya zannedenlere de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Canımıza da mal olsa, halka ait yerlerin gaspına göz yummayacağız. Bırakın silah sıkmayı, tankla topla üzerimize gelseler, yine inandıklarımızdan asla ödün vermeyiz. Babamın oğlu da olsa, kamu mallarını işgal edenlerin gözünün yaşına bakmam\" diye konuştu.

Çetin, park içinde yıkım çalışmalarını tamamlayan belediye ekiplerinin temizlenen alanı çiçeklendirme çalışmalarına başladığını söyledi.



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