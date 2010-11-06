-YIKIM KARARINI PROTESTO İÇİN KULE YAPTIRDI SELÇUK (A.A) - 06.11.2010 - İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyünde, butik otel olarak işlettiği 16 yapıdan oluşan Nişanyan Evleri için İzmir İl Özel İdaresi Encümeni tarafından yıkım kararı alınmasına tepki gösteren Sevan Nişanyan, yapıların bitişiğinde 12.5 metrelik seyir kulesi inşa ettirdi. Nişanyan, ''Hodri Meydan'' adını verdiği 12,5 metre yüksekliğindeki kulenin açılışı nedeniyle düzenlediği törende yaptığı konuşmada, burayı kimsenin yıkamayacağını iddia etti. Kulenin, Şirince'nin tarihi dokusuyla bütünleşip, köyde yeni bir çekim alanı oluşturacağını savunan Nişanyan, şunları söyledi: ''Bu kuleyi yapmak için izin almadım ve almayı da düşünmüyorum. 27 yılda bir köyün imar planını yapmayı beceremeyen, yaptığını da yüzüne gözüne bulaştıranlarla muhatap olmak abestir. Türkiye'de koruma amaçlı imar sistemi çökmüştür. Yanlış kadroların elindedir. Bu gerçekle artık yüzleşmek gerekiyor.'' Nişanyan, Şirince halkının da kendisini desteklediğini ve köy halkının 27 yıldan beri ''imar terörü mağduru olduğunu'' ileri sürerek, ''Artık bu zulme 'dur' deme vakti. Bu sorunla sadece bir kişinin mücadele etmesi yeterli olmuyor. Köyün tamamının birlik ve beraberlik içinde korunması gerekiyor. Bu köyü hepimizin koruması gerekiyor'' diye konuştu.