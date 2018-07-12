Yıkım ihalesine çıkılan 19 Mayıs Stadyumu için Koruma Kurulu'ndan izin alınmamış!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yıkımı için ihaleye çıktığı 19 Mayıs Stadyumu için Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı ortaya çıktı.

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkımına karşı gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiği resmi yazıya “Söz konusu taşınmazın Atatürk Kültür Merkezi alanında kalması hem de bitişiğinde tescilli Paraşüt Kulesi ve Kore Şehitleri anıtının bulunması nedenleriyle, yıkımından önce Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmekte olup, yıkımına ilişkin henüz müdürlüğümüze yapılan bir başvuru bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

"Kültür varlıkları açısından büyük tehdit"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Nasıl olur da yıkım ihalesine dair Koruma Kurulu’na bilgi vermez. Artık yeni sistem budur, koruma kurulu onayı alınmadan yıkım ihalesine çıkılmıştır. Bu kültür varlıklarının korunması açısından büyük bir tehdittir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin ilgili kurumun izni olmadan yıkım ihalesine çıkmak, kültür varlıklarına bakış açısının bir ürünüdür. Bu alanın tescilli kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin Koruma Kurulu'nun red kararını yargıya taşıdık ve davamız devam ediyor. Cumhuriyetin mekansallığının simge kenti Başkent Ankara, hem yerel hem de merkezi hükümetin rejimle hesaplaşması mekanı haline geldi. Onlarca kültürel varlığımız yıkıldı, kamusal alanlarımız, işgal ve talan edildi. Hafıza mekanlarımızı, anılarımızı biriktirdiğimiz değerlerin yıkımları ile belleklerimiz, ortak hafızalarımız hedef alındı.

Ülkenin kurtuluşunun simge gününden ismini alan 19 Mayıs Stadyumu, Cumhuriyet döneminin sembolik yapılarındandır. Onarılarak korunması ve geliştirilmesi mümkün olan hafıza mekanlarının yık yap bakış açısına heba edilmesi, kabul edilemez. Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığına dair resmi yazıyı mahkeme sunuyoruz."