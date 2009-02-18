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Yaşam

Yıkılma tehlikesi olan okulda eğitim

Kütahya’da ilköğretim okulunun bir bloğunda yıkılma tehlikesi bulunduğu iddiasıyla öğrencilerin okula gitmek istemediği öne sürüldü.

18 Şubat 2009 02:00

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki bloktan oluşan İstiklal İlköğretim Okulu’nun bir blokunda yıkılma tehlikesi bulunduğu iddiasıyla öğrencilerin okula gitmek istemediği öne sürüldü.

Okul Aile Birliği Başkanı Selami Karabunar, okul binasının yıkılma tehlikesi olduğunu bildirdi.

Birlik üyelerinin, çocuklarının bu nedenle okula gitmek istemediğini ileri sürerek kendilerine şikayette bulunduğunu anlatan Karabunar, okul duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ifade etti.

‘Çocukların ders motivasyonu düştü’

Okulun vakit geçirmeden tahliye edilmesi gerektiğini belirten Karabunar, şunları söyledi:

“Bu binada yıkılma tehlikesi bulunduğundan çocuklarımız okula gitmek istemiyor. Okul duvarlarında oluşan çatlaklar, çocuklarımızı olduğu kadar bizleri de tedirgin ediyor. Binada yıkılma tehlikesi olduğu için çocuklarımızın psikolojik nedenlerle ders motivasyonlarında azalma gözlemliyoruz. Bir an evvel bu durumun çaresine bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu okulun vakit geçirmeden tahliye edilmesini ve çocuklarımızın yakındaki başka okullara nakledilerek öğrenimlerini orada sürdürmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bunun için yetkililerden destek bekliyoruz.”

İki hafta içinde tahliye

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hasar bulunan okul binasının iki hafta içerisinde tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Hasarlı binada bulunan öğrencilerin çoğunun okulun diğer blokuna nakledileceği ve burada geçici süreyle ikili öğretim uygulanacağı belirtildi. Kapasiteyi aşan öğrencilerin ise Mustafa Kemal ve Zafer ilköğretim okullarında öğrenimine devam edeceği öğrenildi.

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