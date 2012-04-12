'Yıkılır' dedikleri köprüde eylem yaptılar

Alanya'da 1962 yılında Sedre Çayı üzerine yapılan ve 2010’da sel baskınında orta ayağı 30 santimetre çöken Yenidamlar Köprüsü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Günde 1500 öğrencinin üzerinden geçtiği köprünün yıkılarak yenisinin yapılmasını isteyen belde halkı ise köprünün üstünde...

İshaklı, İspatlı ve Aliefendi köylerini Demirtaş Beldesi ve Alanya’ya bağlayan 50 yıllık köprünün orta ayağında, 2010 yılında beldede yaşanan sel baskını sonucu yaklaşık 30 santimetre çökme oluştu. 50 metre uzunluğundaki Yenidamlar Köprüsü, orta kısmında oluşan eğim ve çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde yaşanan köprü felaketinin bir benzerinin Demirtaş’ta yaşanmasından korkan belde halkı, Yenidamlar Köprüsü üzerinde toplanarak eylem yaptı. Demirtaş Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Aras ve yaklaşık 100 kişi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekmek için köprünün ortasındaki eğimi ve çatlakları gösterdi.

Köprünün yenilenmesi için ilgili mercilere resmi yazıyla başvurduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Başkan Aras, "Köprü belediye sınırları içinde olduğu için Karayolları ve İl Özel İdaresi sorumluluk kabul etmiyor. Çok küçük bir belde olduğumuz için bütçemiz köprünün maliyetini karşılamıyor. Resmi yazılarımıza herhangi bir olumlu cevap alamadık. Destek istiyoruz" dedi.

Ödenek gelmedi

Konuyu Alanya ziyareti sırasında Vali Ahmet Altıparmak’a ileterek yardım istediklerini de kaydeden Aras, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz yaptırdığı etüt çalışmasında, bu köprünün sadece beldemizi mahallelere bağlayan bir köprü olmadığını, köprünün öteki yakasında bulunan köylerin ulaşımı için de kullanıldığını tespit etti. Köylerin Özel İdare’deki istihkakının buraya ayrılabileceği konusunda bize olumlu görüş bildirildi. Ancak yine bir sonuç alamadık."

Günde 1500 öğrenci kullanıyor

Havanın ısınmasıyla Toroslar’daki karın eridiğini ve çaydaki debinin arttığına dikkati çeken Aras, köprünün karşı yakasında 3 okul bulunduğunu, burada öğrenim gören yaklaşık 1500 öğrencinin bu köprüyü kullandığını söyledi. Çayın debisinin artmasıyla birlikte köprüdeki riskin arttığına dikkat çeken Aras, "Valimize bir kez daha sesleniyorum; Bizim de desteğimizle buraya yeni köprü yapılarak bu büyük tehlikeden kurtulmalıyız. Çaycuma’da Filyos Çayı’nda yaşanan felaket hepimizin yüreğini sızlattı. Buna benzer yeni facialar yaşanmasın. Yaklaşık 1 milyon liraya yeni bir köprü yapılabilir" diye konuştu.

Aliefendi Köyü Muhtarı Yusuf Apaydın ise "Demirtaş esnafının yüzde 80’i köyümüzde oturuyor ve her gün bu köprüyü kullanıyor. Köy muhtarları olarak bu köprünün yeniden inşa edilmesini istiyoruz. Bu köprü her gün çürüyor. 50 yılık köprünün üzerinden geçilmez" dedi.

Köprü ömrünü doldurdu

Demirtaş’ın Yenidamlar Mahallesi’nden esnaf Ali Mecek de şunları söyledi:

"Yenidamlar, beldemizin eğitim mahallesidir. Lise ve ilköğretim okulu olmak üzere toplam 3 okul var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bir köprünün ortalama kullanım süresi 50 yıl. Mahalle halkı olarak ömrünü dolduran bu köprünün yıkılarak yenisinin yapılmasını istiyoruz. Çaycuma’daki vatandaşların başına gelen olayın Demirtaş halkının başına gelmemesi için devletin yetkili mercilerini uyarıyoruz. Can kaybı olmadan bu köprüyü yapmalarını istiyoruz."