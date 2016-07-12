Yıkılan Sur, UNESCO'nun gündeminde

İstanbul’da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeniyle zarar gören Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’ndeki tahribatı yarın masaya yatırıyor. Toplantıya katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Kültürel Miras Daire Başkanı Nevin Soyukaya ile Kültürel Mirastan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Necati Pirinççioğlu’nun UNESCO yetkilileriyle ikili temasta bulunacağı öğrenildi.

UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Alınan bilgiye göre Genel Kurul’un, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılardaki tahribat ile ilgili görüşmeyi yarın (13 Temmuz Çarşamba) yapması bekleniyor.

UNESCO dört kez Sur’u sordu

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 27 Haziran’da Fransa’da yaptığı hazırlık toplantısında, İstanbul’da yapılacak toplantıya sunulmak üzere Sur’la ilgili bir karar taslağı hazırladığı, bu taslağın yarın görüşüleceği belirtiliyor. Karar taslağında, Sur’a ilişkin mevcut durum, bakanlığın verdiği cevap, analiz raporu sonuçları ile yapılması gerekenler sıralanıyor.

Karar taslağında, UNESCO’nun Sur’la ilgili dört defa Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazarak mevcut duruma ilişkin bilgi istediği, çıkan haberlerin doğruluğunu sorduğu; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ise ancak 11 Mayıs 2016'da UNESCO’ya cevap verdiği belirtiliyor.

UNESCO karar taslağında, Suriçi'nde belli sayıda tarihi binalarda ve anıtsal yapılarda tahribat olduğu vurgulanarak, “Varlığın gelecekte daha fazla tahribat görmeyip korunması için sorumlu yetkililerin tüm önlemleri alması tavsiye edilmektedir. Ayrıca sorumlu yetkililer varlığın ve tampon bölgesinin korunma durumuna ilişkin geniş kapsamlı bir hasar tespit yapmasına tavsiye etmektedir” deniliyor.

Taslakta, bu tespit sonuçlarının Dünya Miras Merkezi ve onun danışma kurullarına sunulması gerektiği de vurgulanıyor.

Komite tarafından bir diğer tavsiye de karar taslağında şu şekilde yer alıyor: “Varlık üzerindeki tehditlerin doğası ve çapını değerlendirme ve alınması gereken uygun önlemlerin önerebilme amaçlı Dünya Miras Merkezi/Danışma Kurullarından bir reaktif izleme misyonunu davet edilmesi.”

Karar taslağında, “Ayrı yeten devlet tarafından Dünya Miras Merkezi'ne 1 Şubat 2017 tarihine kadar varlığın korunma durumuna ilişkin bir güncellenmiş raporun sunulmasını ve Dünya Miras Komitesince 2017 yılında gerçekleştirilecek 41. oturumunda incelenmesi için yukarıda belirtilenleri uygulamasını talep etmektedir” deniliyor.