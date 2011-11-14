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Yıkılan otellere soruşturma VAN (A.A) 

14 Kasım 2011 13:38

-Yıkılan otellere soruşturma VAN (A.A) - 14.11.2011 - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayram ve Aslan otellerinin 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından söz konusu otellerde Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla enkaz kaldırma çalışmaları durdurulmuştu. Soruşturma kapsamında, ölümlerin yaşandığı her iki otelde Cumhuriyet Başsavcısı nezaretinde uzman ekipler tarafından karot adı verilen cihazla binaların kolon ve kirişlerinden numuneler alınıyor.

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