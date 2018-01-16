Yıkılan Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu





Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu\'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi\'nde molozlar arasında bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri bugün saat 14.00 sıralarında molozlar arasında bir ceset görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 26 yaşındaki F.E.\'ye ait olduğunu belirledi. F.E.\'nin vücudunda kesici ve delici bir cisimle yaralanma izine rastlanmazken yıkılmış alanlardan hurda malzemeler toplarken üzerine düşen bir duvarın altında kalarak öldüğü değerlendiriliyor. F.E.\'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.