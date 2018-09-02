Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, kullanılmayan fabrikanın duvarı, park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Büyük gürültüyle yıkılan duvar, 8 aracı hurdaya çevirdi.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde meydana geldi. Kullanılmayan fabrikaya ait çevre duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Bu sırada duvar kenarında park halinde bulunan 8 araç hurdaya döndü. Olayın meydana geldiği yerde ise, büyük toz bulutu oluştu. Gürültüyü duyan çevredeler ise deprem olduğunu sanarak evlerini boşalttı. Sokağa inenler ise, duvarın yıkıldığını görünce polise haber verdi. Bu sırada olay yerine gelen araç sahipleri otomobillerini kullanılamaz halde görünce polisi şok yaşadı. Kimsenin yaralanmadığı olayla, polis ve belediye ekipleri çevredekilerin ifadesini aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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