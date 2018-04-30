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Spor

Yıkılacak stadyumda hatıra kapma yarışı

Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı

30 Nisan 2018 19:03

Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumun her yerinden hatıra kapma yarışına girdi. Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı.

DHA'da yer alan habere göre; Kocaelispor, yeni stadyumun yapılması nedeniyle dün İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynadı. Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşırken, binlerce taraftar tribünleri doldurdu. Kocaelisporlu futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise 'Elvada iki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açıldı. Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-1 yenilirken, taraftarlar sahaya akın etti. Taraftarlar, yıkılacak olan stadyumdan hatıra alma yarışına girdi. 

Seyirciler, kale direklerinin filelerinden parçalar, köşe bayraklarını ve koltukları aldı. Bazı taraftarlar da İsmetpaşa Stadyumu'ndan ayrılırken hüzünlenerek ağladı.

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