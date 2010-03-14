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Yaşam

'Yıkılabilir okul' halk eğitim merkezi oldu

Uzmanların 'yırtılabilir' dediği Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Ardahan'da 15 gün önce depreme dayanıklı olmadığı için tahliye edilen okul, Halk Eğitim

14 Mart 2010 02:00

T24 - Uzmanların 'yırtılabilir' dediği Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Ardahan'da 15 gün önce depreme dayanıklı olmadığı için tahliye edilen okul, Halk Eğitim Müdürlüğü binasına çevrildi.


Uzmanların 'yırtılabilir' dediği Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Ardahan'da 15 gün önce depreme dayanıklı olmadığı için tahliye edilen okul, Halk Eğitim Müdürlüğü binasına çevrildi. Görkemli bir açılışla, faaliyete girdi.  23 Şubat İlköğretim Okulu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 15 gün önce tahliye edilmişti.  Okul ve 700'ü aşkın öğrenci, daha önce valilik olarak kullanılan binaya taşındı. Ancak bundan sonra yapılan uygulama herkesi şoke etti. 'Depreme dayanıksız' diye tahliye edilen okul binası, Halk Eğitim Müdürlüğü binasına çevrildi.


Kursiyerler tedirgin

Kadınlara dikiş-nakış gibi değişik branşlarda eğitimlerin verileceği bina, cuma günü Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Görgülü ve kursiyerlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kursiyerler şaşkın. Kursa katılacak kadınlar, bir yandan 'çürük' diye boşaltılan binada eğitim alacakları için tedirginlik duyuyor. Bu durumun katılımı etkileyeceğini düşünen kursiyerler, diğer yandan da kursların kapatılmasından endişeli.


Meclis'e taşınmıştı

23 Şubat İlköğretim Okulu'nun binası çürük raporu olmasına rağmen bir yıl önce de Ardahan Üniversitesi'ne devredilmesiyle gündeme gelmişti. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, çürük raporu bulunan binanın Ardahan Üniversitesi'ne verilmesi ve binada öğretim yapılmak istenmesiyle ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevaplandırılması için soru önergesi vermişti.


Deprem olsun güçlendirme yapılır

Vali Tekmen, 'Okul depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle emrinizle boşaltıldı. Şimdi çoğu, o öğrencilerin anneleri olan büyükleri yerleştiriyorsunuz' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: 'Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle öğrencilerimizi feda mı ettik? 1999'da yaşanan depremin ardından neredeyse tüm binalar için güçlendirme yapılması yönünde öneride bulunuldu. Belki burası için de deprem olması halinde, güçlendirme çalışması gerekir. Şu anda mahsurlu olacağını sanmıyorum. Milletin huzurunu bozacak şeyler söylemeyin.' İl Milli Eğitim Müdürü ise 'sıkıntı yok' dedi.



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