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Dünya

Yıkanmak istemeyen 3 yaşındaki oğlunu döven Suriyeli baba tutuklandı

Suriyeli 32 yaşındaki Suriyeli baba, mülteci kampındaki barakada yıkanmak istemeyen 3 yaşındaki oğlunu dövüp, videoyu sosyal medyada paylaşmıştı

15 Aralık 2016 01:50

Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçen Suriyeli 32 yaşındaki Usame Abd Al Fatah, 3 yaşındaki oğlunu dövüp, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca tutuklandı. Koruma altına alınan küçük çocuğun, Türkiye'deki annesinin yanına gönderileceği belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak önce Türkiye'ye, ardından Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçen Suriyeli Usame Abd Al Fatah, kaldıkları kamptaki barakada yıkanmak istemeyen 3 yaşındaki oğlunu dövdü. Dayak olayını cep telefonuyla kaydeden baba, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Adada yayın yapan yerel bir internet sitesinin olayı haberleştirmesinin ardından gelen tepkiler üzerine Usame Abd Al Fatah gözaltına alındı. İfadesinde Sakız Adası'na geçerken eşi ve 2 çocuğunun Türk güvenlik güçlerince yakalandığını, psikolojisinin bozulduğunu öne süren Usame Abd Al Fatah tutuklandı. Vücudunda morluklar ve yaralar oluşan küçük çocuk ise hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı. 

Küçük çocuğun, annesinin yerinin tespit edilmesi için Türk yetkililerle temasa geçileceği, ardından da bir sağlık ekibi ile Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

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