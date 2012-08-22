Yıkanabilir klavye icat edildi

Logitech'in yeni ürünü olan yıkanabilir klavye K310 tanıtıldı. K310, su ile temas halinde arızalanmıyor.

Çocukları olanlar, muhtemelen iş yerinde masa üstünde yemek yiyenler klavye ve yiyeceklerin iyi bir ikili olmadığını bilirler.

Düzenli temizlenmezse klavyeler kırıntı dolu ve zamanla yapışkan bir hal alır.

Gazlı toz alıcı bezler ve elektronik klavye kılıfları bir yana dursun, klavyeyi sterilize etmenin çok da kolay yolları yoktur.

Logitech yeni ürünü yıkanabilir klavye K310'u Çarşamba günü tanıttı.

Logitech klavyelerine göre görünürde bir farkı olmayan klavyenin en önemli özelliği suyla temas halinde arıza çıkarmıyor olması.

İsterseniz lavaboda durulayın ya da ıslak bir bezle silin.

Klavye, suya 11 metre derinliğine kadar sokulabiliyor ve kolayca kuruyor.

Windows XP, Windows 7 ve Windows Vista yazılımlarına uyumlu olan K310 klavye, ABD'de ağustos ayından itibaren satışa sunulurken, Avrupa'ya ise Ekim ayında gelmesi bekleniyor.