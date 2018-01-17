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Spor

Yiğithan'ın Avrupa macerası tehlikede

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe’nin Sparta Rotterdam’a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı

17 Ocak 2018 01:23

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe’nin Sparta Rotterdam’a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda’nın Sparta Rotterdam takımına kiralık verilen Yiğithan Güveli\'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkması tüm planları bozdu. Genç futbolcu çalışma izni geciktiğinden cumartesi oynanan Kukesi maçında kadroda bulunurken, aynı sebepten İstanbulspor maçında da görev aldı. Fakat Rotterdam Kulübü ile söz kesen Yiğithan’ın İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkması transferi zora soktu. Yiğithan’ın yarın yapılacak tetkikler sonucunda Rotterdam Kulübü’nün son sözü söyleyeceği öğrenildi.

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