Yiğit Bulut'un jölesi omurgasından daha mı sert

T24- Habertürk'teki Sansürsüz Özel programında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı konuk eden Yiğit Bulut'un soruları ve tavırları başta bazı yazarlar olmak üzere çok sayıda izleyicinin Twitter'da eleştiri ve alay konusu oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ‘Habertürk’ü seyretmeyi midem kaldirmaz. Cevaplardan değil sorulardan dolayı...’ derken Cüneyt Özdemir de Ttwitter’da‘Yiğit Bulut ve Başbakan arasında müthiş bir bağ var gibi.. Hay bin jöle!’ diye yazdı.

Erdoğan’ın katılacağı ‘Sansürsüz’ adlı program saat 22:22’de başladı ama Başbakan yoktu. Erdoğan’ın gecikmesiyle bir canlı yayın paniği yaşandı. Yiğit Bulut’un Başbakan’ın programa katılamayacağı endişesi ekranda yüzünden okunuyordu.

Sonunda Başbakan Erdoğan, bir saatlik gecikmeyle programa çıktı, Bulut rahat bir nefes aldı.. Başbakan’la elele veren Bulut, daha önce damadı olduğu Aydın Doğan’a ve grubuna yüklendi. Bir gazeteci – Başbakan röportajından uzak bir havada geçen programda Bulut’un

ekonomi ve medya konulu soruları yer yer açıktan hükümet övgüsü şeklindeydi.

Başbakan’ın medya eleştirisi yaptığı bölümde araya giren Yiğit Bulut, Hürriyet’in ’411 el kaosa kalktı!’ manşetini hatırlatarak Doğan Grubu’nu topa tuttu. Bulut ve Başbakan’ın birlikte medya eleştirisi yaptığı diyaloglar programın en ilginç anları arasında yer aldı:

Yiğit Bulut: Ben bir Türk gazeteci olarak da eleştiriyorum, bence Türk basınındaki en dramatik manşet ’411 el kaosa kalktı!’ manşetidir. Yani bu milleti temsil eden 411 milletvekili orada iradesini kullanarak parmak kaldıracak, sen bunun için ’411 el kaosa kalktı’ diye manşet atacaksın. Bakın burada o yasanın ne olduğu hiç önemli değil, ne olursa olsun... TBMM’nin iradesini kaos diye tanımlamak medya mensupluğu değildir.

Başbakan Erdoğan: Burdan da bana güzel bir şey hatırlattın. o 411 elin içindeki bir bölüm şimdi ona kaos diyenlerin yanında.

Başbakan’a gösterdiği ‘yakınlık’ ve sorulardaki ‘çanak tutuşa’ kadar birçok konuda medya mensuplarından Yiğit Bulut'a eleştiri geldi. İşte Bulut’un Başbakan röportajıyla ilgili Twit’ler:

muratpazarbasi: Yiğit Bulut’tan Erdoğan’a AKP Genel Merkezi’nin mermerinden çiçeklerine sandalyelerin dizilmesine kadar burada lider olduğu çok açık pes

gurseltekin34: Başbakan medyayı çökertim itirafinda bulundu. memlekette neler oluyor vay be

CandasTolga: Sayın BasbakanIM siz niye bu kadar başarılısınız?

atilganbayar: Başbakan tartışmasız çok başarılı... Jöleli ise yerlerde sürünüyor... Mesleğin bittiği andır...

ufunet_: yiğit bulut birazdan allah benim ömrümden alsın size versin diyecek.

cuneytozdemir: Böyle pozitif ropörtajlara demeyeyim de sohbetlere hasret kalmışız! Yiğit Bulut ve Başbakan arasında müthiş bir bağ var gibi.. Hay bin jöle!

maliilicak: Başbakan Habertürk’te.İster Yandaş, ister Yoldaş deyin.İster Yağcı, ister menfaatçi deyin.Ben bu adam gibi adamı seviyorum.EVET seviyorum.

SevimGozay: "Terasınız gerçekten çok güzel" ))))))))))))

ahmethc: Habertürk’ü seyretmeyi midem kaldirmaz. Cevaplardan değil sorulardan dolayı...

semihgumus: Yiğit Bulut nedamet getirmiş gibi. N’oldu ulusalcı Yiğit’e...

emin_ekmen: Yiğit bulutu elestirenler; unutmayın Recep Bey’ci KK görüşmeden sonra 10 dk.’da 16 kez Sn Basbakan demişti. Cazibe meselesi

JansetBulvari: Başbakan ve Yigit Bulut’un elektriği çok tuttu ;)

ErayOzer: Hobarey! Başbakan da "yetmez ama evet" dedi. Buyur buradan yak!

hakankoksal: Sen gazeteciliği çiçek böcek, Yiğit Bulut sanmışsın.

Demetce: yiğit bulut! herkes seni bu programla hatırlayacak. tebrikler!!!!

miraczeynep: y.b.nin jöleli saçları omurgasından daha sert

ahmethc: Ben de jole olayına gireceğim.

hale_akay: zengin olunca işe alacağım ve günde 5 posta soracağım: yiğit b., yiğit b. söyle bana, en güzel kim bu dünyada?

suleturan: yiğit bulut bir stardır :))) başbakanın önüne geçmiştir.. :)))

_baskan: başbakan aferin oğlum yiğit deyip saçını okşamışmıdır acaba? o da durun sayın başbakanım yeni jöle sürdüm saçlarım bozuldu demişmidir ?

cuneytozdemir: Başbakan da olayın farkında müthiş keyifli, gevşemiş gördüm... Bir de iyi ki benim programa çıkmamış... Ne gereği var gerginliğin değil mi?!