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Politika

Yiğit Bulut’tan Merkez Bankası’na: Kimsenin bir bahanesi kalmadı

'Kimsenin bir bahanesi kalmadı faiz indirimi sadece iç dinamiklerin fiyat artışına endekslenebilecek bir karar değildir'

03 Şubat 2015 17:25

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, resmi Twitter hesabından Merkez Bankası’nın açıklamasını değerlendirdi.

Bulut, “Yıllık enflasyon yüzde 8.17’den yüzde 7.24’e geriledi, yaklaşık 1 puanlık düşüş var, kimsenin bir bahanesi kalmadı. Faiz indirimi sadece iç dinamiklerin fiyat artışına endekslenebilecek bir karar değildir” dedi.

Bulut, “Yıllık enflasyon yüzde 7.24 değil de yüzde 7.17 olsaydı faiz indirilecekti, faize bakış açımız 0.07’lik bir marja endekslendiyse, bu konuda bir bakışımız yok demektir. Bu karar 0.07 az düştü mantığına endekslenebilecek kadar ince bir teraziye sahipse yeni olumlu gelişmeler olağanüstü toplantı gerektirebilir” diye devam etti.

Banka politika faizini yüzde 7,75’te tutuyor. Enflasyonun Ocak’ta 1 puandan az düşmesi sonrası Merkez Bankası yarın ara toplantı yapmama kararı almıştı. 

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