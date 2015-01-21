Yiğit Bulut'tan Erdem Başçı'ya: Ya faizleri indirirsin ya da koltuğuna korkmayan biri oturur!

Merkez Bankası'nın 0.50 faiz indirimine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, "Faiz indirimi en az 1 puan olmalıydı" dedi. Bulut, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya seslenerek "Bunu yapamıyorum diyorsan o zaman kalkarsın, korkmayan biri oturur" dedi.

TRT Haber'de yayınlanan Derin Analiz programında konuşan Bulut, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü faiz indirimi en az 1 puan olmalıydı.0.50 hiçbir şey ifade etmiyor. Daha fazlakonuşmak istemiyorum ama anlayana Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir cümle söyledi. "Sen bağımsızsan, ben de bağımsızım. Bu iş böyle gitmez" dedi.

Eğer bu ülkede halk yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçmişse ve anayasaya göre de Cumhurbaşkanı bu ülkenin başıysa, bu ülkenin bir kurumu bağımsızlık arkasına sığınarak halkın kaynaklarının 5 bin gerçek ve tüzel kişinin cebine transfer olmasına seyirci kalamaz. 'Ben bunu yapamıyorum, korkuyorum' o zaman kalkarsın, korkmayan biri oturur."