Yiğit Bulut yaya kaldı

T24 - Yiğit Bulut, Habertürk yönetiminin talebine rağmen ısrarla makam aracını iade etmeyince ilginç bir sürprizle karşılaştı.

Medyatava'nın haberine göre, Habertürk'teki görevinden alınmasının ardından uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Yiğit Bulut, şimdi de 'makam aracı' krizinin ortasında kaldı. Habertürk yönetimi, kurumda yayın yönetmeni görevinde bulunduğu sırada kendisine tahsis ettiği HT plakalı aracı Bulut'tan geri istedi. Ancak Bulut yönetimin ısrarlı talebine karşın BMW marka lüks otomobili iade etmedi. Bunun üzerine Habertürk yönetimi ilginç bir yönteme başvurdu ve ellerinde bulunan yedek anahtarı kullanarak aracı Yiğit Bulut'tan geri aldı.