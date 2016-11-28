Yiğit Bulut: Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememeli, hatta maddi manevi destek olmalıyız!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olarak kullandığı "3 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Bana bak, ileri gidersiniz sınır kapılarını açarız" ifadesiyle ilgili olarak "Türkiye, Avrupa kıtasına geçmek isteyenlere 'engel olmamalı' hatta başta vatandaşlar olarak bizler, bu kıtaya gitmek isteyen mültecilere maddi manevi destek olmalıyız" görüşünü savundu.

Yiğit Bulut'un "Cevap ver Avrupa" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bizi sürekli eleştiren, bize saldıranlara kanat açan, TÜRK-İSLAM düşmanlığını “en nojtasına” taşıyan Avrupa’ya birkaç soru sormak istiyorum...

Cevap ver Avrupa;

1-Almanya, Fransa, Belçika VE DİĞERLERİ...yıllardır “Türkiye’nin yaşadıklarına” uzaktan bakıp kınıyorlar. Türkiye, binlerce askerini-polisini-vatandaşını terör olaylarında şehit verirken, Türkiye’ye saldıran terör örgütünün uzantıları bu ülkelerde himaye gördü mü ? GÖRMEDİ diyebiliyorlar mı?

2- Almanya’ya konu hakkında 4.000’den fazla dosya verildi mi ? NEDEN HİÇ ADIM ATMADILAR ? Avusturya, Almanya’nın “kuklası olarak” Türkiye’ye karşı ne yapmaya çalışıyor?

3- Belçika’da bazı “terör örgütleri” ile adı konmamış-yazılmamış bir “anlaşma” var mıydı? Havalimanı patlaması öncesi, bu adamların mahallesine kadar bir TV kanalı göstermedi mi?

4- Türkiye başta Almanya ve Belçika olmak üzere, terörist unusurlarla ilgili istihbarat vermesine rağmen, neden adım atmadılar? Bu adı konmamış anlaşmaya mı güvendiler?

5- Belçika yıllarca “sen bana dokunma-ben sana dokunmayayım” mantığı ile hareket etti mi? Hatırlayın; Türkiye’deki bazı suikastleri gerçekleştirenler Belçika’ya kaçtı ve himaye gördü. Yanlış mı?

6-Alman vakıfları başta olmak üzere, Fransız sivil toplum örgütlerinin bazıları dahil, AB MANTIĞI, Türkiye’yi vuran terörü yıllarca “özgürlük savaşı” olarak tanımlamadı mı?

Bu ülkelere göre Türkiye’ye yapılan saldırının “siyasi-ekonomik-sosyolojik” sebepleri mi vardı ve RASYONALİZE EDİLEBİLİR olaylar mıydı?

Lüksemburg merkezli bazı kayıt dışı formlar maalesef terör örgütlerine bilerek-bilmeyerek destek sağladılar mı? Lüksemburg neyine güvenerek, kimin baskısıyla Türkiye’yi tehdit etti ?

“Panama Belgeleri” dünya genelinde tartışılırken şu soruya da cevap arandı mı; “Kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?” AB ülkelerinden bazıları hala başta pkk olmak üzere terör örgütlerine destek olmaya devam etmiyor mu? Etmiyorsa, bu örgütler “tanksavarlar dahil AB mali malzemeyi nasıl temin ediyorlar?

Sevgili dostlar, AB yani 1800’lerin başından bugüne COĞRAFYAMIZ ve ÜLKEMİZ’e kan ve göz yaşından başka bir şey vermeyen AVRUPA ÇÖKÜYOR ! BU ÇÖKÜŞÜ HALKTAN GİZLEMEK ADINA TÜRKİYE VE İSLAM DÜŞMANLIĞI AB ÜLKELERİNDE TAVAN YAPMIŞ DURUMDA ! NE YAPARLARSA YAPSINLAR; SONLARI BELLİ...

Sonuç : Türkiye, Avrupa kıtasına geçmek isteyenlere “engel olmamalı” hatta başta vatandaşlar olarak bizler, bu kıtaya gitmek isteyen mültecilere maddi manevi destek olmalıyız...DÜNYA’YA “İNSANLIK DERSİ” VEREN SÖZDE “İNSAN AVRUPA”, İNSANLIĞIN YÜKÜNÜ PAYLAŞACAKSIN ! SANA HERŞEYİ ÖĞRETECEĞİZ, MERAK ETME !