Yiğit Bulut trafik kazası geçirdiği yerden polisi beklemeden ayrıldı

'ın ekonomiden sorumlu Başdanışmanı gazeteci, dün gece Kadıköy'de bir otomobil kazası yaptı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, Bulut özel aracı ile ticari bir taksiye yandan çarptı. Kazada taksi yolcusu hafif şekilde yaralandı.

31 Ağustos gece yarısından sonra saat 01:00 sularında gerçekleşen olay, Kadıköy'deki Safa Sokak ile Şair Latifi Sokak kesişiminde meydana geldi. Özel aracı ile Kadıköy merkez istikametine doğru ilerleyen Yiğit Bulut, Şair Latifi Sokak'tan gelen bir taksiye yandan çarptı. Çarpışma sonucu takside maddi hasar oluştu.

Sokak sakinleri çarpışma anında takside bulunan bir yolcunun kaza sebebiyle baygınlık geçirdiğini ifade ettiler. Sokak sakinleri Yiğit Bulut'un baygın haldeki yolcuyu arabasına bindirip polis ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Twitter kullanıcılarından @GokselCan yaptığı paylaşımda Yiğit Bulut'un trafik kazası yaptığını belirtti ve olay anında alkollü olduğunu iddia etti.