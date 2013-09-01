Yiğit Bulut trafik kazası yaptığı yerden polisi beklemeden ayrıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu Başdanışmanı gazeteci Yiğit Bulut, dün gece Kadıköy'de bir otomobil kazası yaptı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, Bulut özel aracı ile ticari bir taksiye yandan çarptı. Kazada taksi yolcusu hafif şekilde yaralandı.

31 Ağustos gece yarısından sonra saat 01:00 sularında gerçekleşen olay, Kadıköy'deki Safa Sokak ile Şair Latifi Sokak kesişiminde meydana geldi. Özel aracı ile Kadıköy merkez istikametine doğru ilerleyen Yiğit Bulut, Şair Latifi Sokak'tan gelen bir taksiye yandan çarptı. Çarpışma sonucu takside maddi hasar oluştu.

Sokak sakinleri çarpışma anında takside bulunan bir yolcunun kaza sebebiyle baygınlık geçirdiğini ifade ettiler. Sokak sakinleri Yiğit Bulut'un baygın haldeki yolcuyu arabasına bindirip polis ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Twitter kullanıcılarından @GokselCan yaptığı paylaşımda Yiğit Bulut'un trafik kazası yaptığını belirtti ve olay anında alkollü olduğunu iddia etti.

Bulut, iddialara Twitter'dan yanıt verdi

Öte yandan, Yiğit Bulut yaşananlarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Bulut Twitter’da şu ifadeleri kullandı:

Bazı kimliği ve kimler oldukları, amaçları belli yayın organları tarafından karalama kampanyası oluşturulma denemesine, nasıl bir ülkede yaşadığımız idrak edince gülsek mi ağlasak mı karar veremedim. Olayı insani boyuttan çıkarıp çarpıtanlar ve gerçeği öğrenmek isteyenler, taksi şoförünün ifadesine ve gazetecilere söylediklerine iyi baksınlar. Düşmanlığın bazı kesimlerde öyle bir boyuta vardığı bir ülkede yaşıyoruz ki, olay sonrası taksi şoförünün etrafını saran eli içki şişeli kişiler, şoförü “Alkollüydü” diye zorlayarak darp etmeyi deniyorlar. Ve işin en acı yanı bizler bu insanlar için de büyük bir mücadele vermeye çalışıyoruz. N diyelim, Allah’ın dediği olur.

Olayla ilgili tüm işlemler, zabıtlar, testler yapılmış olup, karalama ateşi ile yananlara maalesef yine ekmek bırakmayacak kadar açıktır. Bu tip olaylara her zaman önce insan ve vatandaş mağdur olmasın mantığı ile yaklaştım ve yaklaşmaya da sonucu ne olursa olsun devam edeceğim.

Olayı gerek sosyal medya, gerek basın yoluyla çarpıtmaya çalışanlar ve taksi şoförünü baskı altına alıp darp etmeye çalışanlar hakkında da gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, güvenlik güçlerinin bu şahısları adalete teslim edeceğine de inancım sonsuzdur. Herkes şunu iyi bilsin, ne yaparsanız, ne denerseniz deneyin, göklerden gelen bir karar vardır ve bunu asla değiştiremezsiniz. Sevgilerimle…”