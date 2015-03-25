Yiğit Bulut: Tayyip Erdoğan Sezar'a benziyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, Erdoğan'ı Sezar'a benzetti. TRT Haber TV'de yayınlanan, programda konuşan Yiğit Bulut, siyasette yaşanan kriz için de değerlendirmelerde bulundu. Bulut’un açıklamaları şöyle:

‘Roma’nın olanı, Roma halkına vermeye hazır mısınız?’

Sezar, Rubicon Nehri’nin kenarına geldiği zaman, o güne kadar hiçbir general lejyonlarıyla birlikte Rubicon Nehri’ni geçip Roma’ya girmemiş. Lejyonlarına dönüp soruyor:

“Roma’nın olanı, Roma halkına vermeye hazır mısınız?” diyor. Önce anlayamıyorlar, tekrar soruyor. Askerleri hep bir ağızdan “hazırız” dedikten sonra Rubicon Nehri’ni geçiyor. O zaman zaten senatörlerin büyük çoğunluğu kaçıyor.

Roma’daki senatörlerin, Sezar’ın ordusu tarafından devrilmesi bir askeri darbe değil bir kere. Böyle yorumlar yapılıyor. “Arkasından diktatörlük geldi” deniliyor. O dönemdeki Sezar’ın lejyonlarına, geçmişine bakarsanız, senatonun içinde bulunduğu kirli ilişkiler yumağına bakarsanız, Roma’nın artık tamamen bir devlet niteliğini kaybedip bir “corruption” yani yolsuzluk yumağı haline döndüğünü dikkate alırsanız, Sezar’ın Roma’ya girişi halk tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Dikkat ederseniz, “Roma’nın olanı, Roma’nın halkına vermeye hazır mısınız” diyor. Çünkü o güne kadar Roma’nın olan, sadece senatörler tarafından paylaşılıyor. Zaten Sezar, Rubicon Nehri’ni geçtiği zaman Roma ekonomik olarak yok gibiydi. Yerleşik düzen Roma’nın kanını emmişti. Sezar’ın Rubicon Nehri’ni geçmesi yerleşik düzene karşı bir başkaldırı. Bir askeri geçiş değil. Tam tersi, Roma’daki o kokuşuk, yerleşik düzeni ortadan kaldırmak adına halkla birlikte hareket ediyor.

‘Türkiye’de Rubıcon Nehri geçildi’

Türkiye’de de aslında Rubicon Nehri geçildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın 2003 sonrası attığı adımlarla geçildi. Rubicon Nehri, 2008′de IMF ile anlaşma imzalanmayarak geçildi. Rubicon Nehri, çözüm süreci başlatılarak geçildi. Rubicon Nehri, ekonomide tam bağımsız Türkiye paradigması ortaya atılarak ve bunun sonuçları alınarak, üretim odaklı Türkiye ekonomisi tartışmaya açılarak geçildi. Birçok alanda Rubicon Nehri geçildi.