Yiğit Bulut: Reis yolu açtı, bu topraklar üretim gördü, yaşasın Batı zulmünden kurtulan İslam Türk coğrafyası

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Batı hayranlığı virüsünün" Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra devlet kadrolarına bulaştığı iddiasını dile getirdi. "Reis yolu açtı, bu topraklar üretim gördü. 1800'lerden başyan esaret bitti" diyen Bulut, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın batı zulmünden kurtulan İslam-Türk coğrafyası" dedi.

Yiğit Bulut'un Star'da "‘Bilim Batı’dan gelir’ diyen kafalar, iyi okuyun!" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Osmanlı’da 1800’lerden itibaren başlayan “Batı hayranlığı” ve “her güzel ve iyi olan ancak Batı’dan bize gelir” virüsü, Devlet kadrolarına da bulaşınca, sonuç kaçınılmaz oldu; EMPERYALİST BATI ÜLKELERİ OSMAN’LIYI İLK ÖNCE KÜLTÜREL, SONRA PSİKOLOJİK, SONRA FİNANSAL VE SON OLARAK DA FİZİKİ OLARAK PARÇALADI...

Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması BATI EMPERYALİZM’ine bir karşı duruş ve başkaldırıydı ama Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra “BATI HAYRANLIĞI VİRÜSÜ” Devlet kadrolarına bulaşmaya devam etti... 1933 sonrası Gazi’nin Çankaya Köşkü’ne hapsedilmesiyle birlikte BATI HAYRANI-BATI İŞBİRLİKÇİSİ kafalar DEVLET’i DAHA RAHAT ele geçirdi ve Türkiye, zaman zaman bu “deli gömleğini” yırtmaya çalışmasına rağmen, her zaman bu tuzağa her yöntem denenerek hapsedildi! Ne zamana kadar? 2003’te HALKIN İÇİNDEN BİR LİDER ÇIKIP, HALKIN İSTEĞİ VE DESTEĞİ İLE İKTİDAR DENKLEMİNİ YENİDEN YAZIP, 200 YILLIK BU TUZAĞI BOZANA, KİRLİ SİSTEMİ YIKANA KADAR... GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN, BAĞIMSIZLIĞIMIZ KUTLU OLSUN...

Sevgili dostlar, bu noktada gelelim “Bilim Batı’dan gelir” diyen kafalara DOĞU’DAN vereceğimiz bilgilere...

Ey BATI UŞAĞI kafalar, aşağıdaki satırları iyi okuyun ve anlayıp, anlamlandırmaya çalışın;

1- Abbas Vesim Efendi: Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfetti.

2- Ahmet Bin Musa: Sistem mühendisliğinin öncüsü.

3- İbni Hatip: Veba hastalığı hakkında Yersin ve Kitaso tarafından mikrop tanımlanmadan 500 sene önce konuyu eserlerinde inceleyen ilk bilim adamı.

4- İbni Heysem: Optik ilminin babası ve kurucusu.

5- İdrisi: İlk dünya haritasını çizen coğrafya alimi.

6- Ali Kuşçu: Batı dünyasından çok önce önemli kavramları tanımlamış astronomi ve matematik bilgini.

7- Ammar Bin Ali: İlk katarak ameliyatını yapan bilim adamı.

8- Birüni: Amerika’nın varlığını Kolomb’dan 500 sene önce bildiren bilim adamı.

9- Cabir bin Eflah: Orta Çağ’ın en önemli matematik ve astronomi bilgini. Çubuklu güneş saatini ilk ortaya atan isim.

Sevgili dostlar, yazmaya devam etsem bu köşe değil bu gazete yetmez! Harezmi gibi “sıfır”ı eserlerinde ilk kullanan bilim adamlarından mı yoksa Wright kardeşlerden tam 1000 sene önce ilk uçak modelini yapıp uçuran İbni Firas’tan mı bahsetsem... Yoksa 1800’ler sonrası her türlü BATI HAYRANI kafaya rağmen bu coğrafya’da “BİLİM burada yapılır” diyerek yapanlardan mı... VEYA ENGİN ARIK GİBİ TORYUM SANTRALİ PROJESİNE GÖNÜL VERİP ATLAS JET UÇAĞINDA TÜM EKİBİYLE ARAMIZDAN AYRILANLARDAN MI... VEYA ASELSAN, HAVELSAN MÜHENDİSLERİNDEN Mİ... VEYA HER TÜRLÜ BASKI VE ENGELLEMEYE RAĞMEN 20 YIL UĞRAŞARAK SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZI DÜNYA FİYATININ 5’TE 1’İNE ÜRETEN BAYRAKTAR AİLESİNDEN Mİ! ALLAH, SAYDIĞIM SAYAMADIĞIM TÜM BİLİM İNSANLARIMIZDAN, HEPİNİZDEN RAZI OLSUN...

Sevgili, dostlar, söylenecek, anlatılacak, yazılacak o kadar çok şey var ki! REİS, YOLU AÇTI, BU TOPRAKLAR ÜRETİM GÖRDÜ... 1800’LERDEN BAŞLAYAN ESARET BİTTİ! GÖZÜMÜZ AYDIN, GELECEĞİMİZ PARLAK VE ESERİMİZ KUTLU OLSUN!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, YAŞASIN BATIN ZULMÜNDEN KURTULAN İSLAM-TÜRK COĞRAFYASI...