Yiğit Bulut: Rahat olun beyler, attığınız adımlardan yurt dışındaki abilerinizi görebiliyoruz

Yiğit Bulut'un, “'Bazılarının hırsı aklını aşmış' demiştik..." başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

2016’nın ilk aylarında biz yazı kaleme almış ve aşağıdaki satırları paylaşmıştım; “...bazıları şöyle düşünüyor; o kadar akıllı ve tecrübeliyiz ki, bizim yaptıklarımızı, kurduğumuz OYUN’u kimse anlamıyor! Siz öyle sanın beyler! Rahat olun, daha çok açık verin! Hatta hırsınızı yenemeyip, PARALEL YAPI gibi davranın, “YENİ PARALEL YAPI” olarak boşluğu doldurun...Finans piyasalarındaki “zeka kokan adımlarınızdan” siyasi-ekonomik-sosyolojik dokuya yönelik her adımınıza hatta ihanetinizin sırıttığı gizli sarmalınızdan yurtdışı ABİLERİNİZE kadar görmediğimizi, analiz etmediğimizi mi sanıyorsunuz!! Gizli ittifaklar, dahice fikirler, medya operasyonları, destekler gibi görünüp BAŞKANLIK başta olmak üzere kavramları yıpratanlar...vs... vs...

Efendiler, NEYİN ARKASINA SAKLANIRSANIZ SAKLANIN KABAK GİBİ ORTADASINIZ... Ve ne kadar çaresizsiniz! Aklını kaybetmişlerin iftiralarından medet umuyorsunuz! Ve size yaklaşandan ne kadar korkuyorsunuz!

Ey hırsları akıllarından büyük olanlar, madem meczuplarınız akla hayale sığmayacak, akıl sınırlarını aşacak kadar küçüldükleri iftiralara kadar düştüler”...

Sevgili dostlar, bu tespitler sonrası yazıma şöyle devam etmiş ve eski başka bir yazımdan alıntı yapmıştım; “...2014’te ve/veya başlayan sürecin sonunda şöyle olacakmış, böyle olacakmış, o gidecek, bu çıkacak, şu koltuğa da şu gelecekmiş! Bununla yetinmeyenler daha da ileri gidiyorlar, senaryolarında partileri bölüyorlar-topluyorlar hatta hızını alamayanlar milli mutabakat hükümeti kurmaya kadar gidiyorlar! Bu konuşmaların ve içi boş lakırdıların tamamı o kadar ilginç ve aslında o kadar komik ve Türkiye adına düşündürücü ki! Bu yer değişikliklerini yapanların, koltukları paylaştıranların, kafalarında taraflar KURGULAYIP, onları kavga ettirenlerin, bana göre gerçeklerden asla ama asla haberi yok. Kendi odalarındaki hayal dünyalarında, kendi çevrelerindeki istek-arzu denizlerinde yüzüyorlar. Dediğim gibi olanlar çok ilginç! Gördüklerimiz ve duyduklarımız bu kadar da değil. Daha birkaç ay önce yalvar yakar randevu alarak Erdoğan’a gidip, Türkiye uçuyor raporu sunanlar, yapılan baskı ve denenen darbeler sonucu devre dışı kalarak Erdoğan’ın işi bırakacağına o kadar eminler ki; basıyorlar yurtdışında açıklamayı: Türkiye dinamit üstünde oturuyor, Türkiye Batı’dan kopuyor, ne yapacaksanız acele edin! Sonuç: Beyler kendinize GELİN! Bu ülkede, seversiniz-sevmezsiniz; SEÇİLMİŞ bir lider var ve o lider, halkın verdiği devleti yönetme görevinin başında ve Türkiye normal süreçlerini devam ettiriyor! Bir noktanın daha altını çizeyim; bunu bir Türk vatandaşı olarak yazıyorum ve sadece son iki haftada yaşananları gözlemleyerek bu çıkarımı yapıyorum; Türkiye öyle bir denge üzerinde duruyor ki, o dengenin altın noktası Erdoğan... Bunu idrak edemeyip ‘Erdoğan olmasın da ne olursa olsun’ hayaline kendini kaptıranlar ve düşüncelerini bastırıp, inanmadığı halde sahte davrananlar o kadar çok ki; Erdoğan’ın santim yerinden oynamasında içlerinde biriktirdikleri her şeyi ortaya dökmeye hazırlar... Bu ‘sahtekarlar koalisyonu’ ve sahip oldukları ‘Türkiye manda bile olsun ama Erdoğansız olsun’ mantıkları, bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak Türkiye adına beni korkutuyor... Son söz: GÜÇLÜ LİDERİ olmayan bir Türkiye’de kendini bastıranların nasıl patlayacağı ve Türkiye’yi nerelere çekebilecekleri çok ama çok ciddi sorgulanmalı! Hangi siyasi görüşten olursanız olun şu gerçeği lütfen idrak edin; kendi hırsları için Türkiye’yi geçmişte acımadan yakanlar ve bugün de yakmak için fırsat kollayanlar , ‘Erdoğan çekincesiyle’ kıpırdayamaz haldeler. Olaya siyasi değil Türkiye’nin ‘altın dengesi’ ve hepimizin her türlü güvenliği açısından bakınca; 17 Aralık ve Gezi Darbe Denemeleri’nin GÜÇLÜ LİDERLİK olmayan bir Türkiye’de bu halka neler yapabileceği çok ama çok açık... Hedef çok açık; güçlü liderliği yık, Türkiye’nin malını, canını, kanını em! Aynen eskisi gibi”...

Sevgili dostlarım, bu hatırlatmaları lütfen dikkatle not edin ve mümkünse Ocak 2016 başından itibaren yazdıklarımı sırasıyla gözden geçirin...ZAMANI GELECEK BU TESPİTLER ÜZERİNDEN İLERLEYECEĞİZ...

Son söz : KORKUSUZLUĞUMUZ KARŞIMIZDAKİLERİN KORKUSUDUR...BU ÜLKE BİZİM VE TAM OLARAK HALK İKTİDARI TESİS EDİLENE KADAR LİDER’İN ARAKASINDAKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK...