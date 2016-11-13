Yiğit Bulut: Panama Belgeleri'ndeki kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, tarihin en büyük sızıntılarından biri olan Panama Belgeleri'ni hatırlatarak "Lüksemburg merkezli bazı kayıt dışı formlar maalesef terör örgütlerine bilerek-bilmeyerek destek sağladılar. Bugün 'Panama Belgeleri' dünya genelinde tartışılırken şu soruya da cevap aranmalı; 'Kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?'" dedi.

Panama Belgeleri, off shore hesapları üzerinden 'vergi cenneti' olarak bilinen bölgelerde mali imkânlardan yararlanarak vergiden kaçınan şirket ve isimleri gösteriyor.

Yiğit Bulut'un "Avrupa nereye koşuyor II" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Norveç Türkiye’yi tehdit ediyor; şöyle olur, böyle olur... Ne yapacak merak ediyorum; somon mu vermeyecek!

O da yetmiyor, Lüksemburg yetişiyor. Boydan boya 50 km’lik bu DEV ÜLKE, Türkiye’ye savuruyor tehditleri... O ne yapacak o da ayrı bir soru... Bir de Almanya, Fransa, Belçika gibi büyükler var... Onlara da özel olarak değinmek lazım...

Sevgili dostlarım, coğrafyamız genelinde yaşananların ve kendi ülkelerine de sıçrayan terör olaylarının BAŞ SORUMLUSU, TERÖRÜ BESLEYEN ÜLKELERDİR...

Daha açık yazayım ve sorayım; bize “soykırım yaptınız” diyen “insanlığın sözde mucidi Avrupa” şu soruya cevap verebilir mi? Bugün yaşanan terör olaylarının sebebi acaba Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardır Türkiye başta olmak üzere coğrafyamıza yönelik teröre verdikleri destek olabilir mi?

Sevgili dostlar bu soruya cevap ararken şu tespitleri sizlerle paylaşmak istiyorum:

1- Almanya, Fransa, Belçika, yıllardır “Türkiye’nin yaşadıklarına” uzaktan bakıp kınıyorlar. Türkiye, binlerce insanını terör olaylarında şehit verirken, Türkiye’ye saldıran terör örgütünün uzantıları bu ülkelerde himaye gördü.

2- Belçika’da bazı “terör örgütleri” ile adı konmamış-yazılmamış bir “anlaşma” vardı ve Belçika yıllarca “sen bana dokunma-ben sana dokunmayayım” mantığı ile hareket ett. Hatırlayın; Türkiye’deki bazı suikastleri gerçekleştirenler Belçika’ya kaçtı ve himaye gördü.

3- Alman vakıfları başta olmak üzere, Fransız sivil toplum örgütlerinin bazıları dahil, AB MANTIĞI, Türkiye’yi vuran terörü yıllarca “özgürlük savaşı” olarak tanımladı ve “sebebi mantıklı bir sonuç” algılaması içinde Türkiye’ye yönelik terörü algıladı. Bu ülkelere göre Türkiye’ye yapılan saldırının “siyasi-ekonomik-sosyolojik” sebepleri vardı ve RASYONALİZE EDİLEBİLİRDİ!

4- Lüksemburg merkezli bazı kayıt dışı formlar maalesef terör örgütlerine bilerek-bilmeyerek destek sağladılar. Bugün “Panama Belgeleri” dünya genelinde tartışılırken şu soruya da cevap aranmalı; “Kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?”

5- Avrupa’da “bize dokunmayan terörist yaşasın” mantığı AB geneline yayılmış durumda ve özellikle Türkiye’ye saldıranlar FETÖ ve PKK başta olmak üzere AB ülkeleri tarafından bağırlarına basılıyor...

Son söz: “Türkiye’ye mültecileri göndermeyi kabul ettirdim, kapıyı kaparım, rahat ederim.” diyen AB için her anlamda yolun sonu yaklaşıyor... Türkiye’yi istediğimiz kadar bekletiriz, oyalarız, kandırırız diye düşünen AB için ise deniz çoktan bitti... AB ya aklını başına alacak ya da “asla yapamazlar” dediği “adımlara” hazır olacak... Biz kimsenin oynayacağı, bekletebileceği bir DEVLET değiliz... Öyle olduğumuzu düşünen AB’yi izlemeye devam edin...