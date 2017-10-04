Yiğit Bulut: Mustafa Kemal'in siroz yüzünden öldüğüne inanmak için çocuk olmak lazım!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı ve Star yazarı Yiğit Bulut, "Gazi Mustafa Kemal, siroz yüzünden mi öldü?" diye sordu. "Buna inanmak için herhalde çocuk olmak lazım" diyen Bulut, "Belki hiç dikkatli bakmadınız; Gazi, son yıllardaki durumu dahil ülkeyi sadece 15 sene yönetebildi" ifadesini kulllandı.

Star'da Yiğit Bulut'un "Yorumsuz" başlığıyla (4 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

1 - Nizamülmülk’ten başlayarak, bu topraklarda kurduğumuz devletlere çağ atlatan-yol açan her yararlı kişi, ya kendi adamlarının ihaneti ya da devletin gücünden rahatsız olan yerleşik diğerlerinin oyunları sonucu koltuklarını ve hayatlarını kaybettiler. Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti’nin en etkili ismiydi, Malazgirt zaferinden, Osmanlı’nın üstünde kurulduğu temellere kadar çok önemli adımlarda imzası vardı. Kendi yetiştirdiği istihbaratçı Hasan Sabbah’ın adamları tarafından katledildi.

2- Fatih Sultan Mehmet, 50 yaşını göremeden, Roma’yı almak, Vatikan’ı ele geçirmek için çıktığı yolda, Boğaz’ın diğer tarafında zehirlenerek öldürüldü. Fatih’in en büyük projesi Vatikan’ı ele geçirmek ve kendi seçtiği bir kişiyi Papalık makamına oturtmaktı. Kanuni, oynanan oyunlar ve yanlış bilgilendirme yüzünden kendi oğlunu, en vasıflı padişah adayını ortadan kaldırdı!

3- Gazi Mustafa Kemal, siroz yüzünden mi öldü? Buna inanmak için herhalde çocuk olmak lazım. Belki hiç dikkatli bakmadınız; Gazi, son yıllardaki durumu dahil ülkeyi sadece 15 sene yönetebildi. Öldüğü zaman daha 50’li yaşlarındaydı. 15 senenin son 5 senesi “İnönü” vesayeti altında geçti.

4- Menderes, Ruslar ile planladığı “ekonomik işbirliği randevusuna” gidemedi! Temmuz ayındaki Moskova seyahatinden günler önce “Darbe ile düşürüldü” ve bir süre sonra “yeter söz Milletin” diyen Başbakanımız, Küresel Yapılar tarafından katledildi! Emperyalizme karşı verdiği savaşta biz Millet olarak kendisine yeterli derecede sahip çıkamadık. Allah affetsin!

5- Turgut Özal, tam olgunluk döneminde ilginç bir şekilde Köşk bahçesinde yürürken kriz geçirdi ve hayatını kaybetti. Ölmeseydi Ortadoğu haritasında bugün hâlâ yaşanacağı konuşulan ana değişikliklerle ilgili temel tezlere sahipti ve bunların uygulanması konusunda anlaşamadığı Genelkurmay Başkanı istifa etmişti.. Evinde çalışan bazı personel, Türkiye ile “iade anlaşması” olmayan ülkeler tarafından kabul edildi!

6- İktidarının 10. yılında Erdoğan Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz en büyük saldırıyla karşılaştı ve küresel-yerel güçler koalisyonu Erdoğan’ı durdurmak için her türlü yolu denediler. FİZİKİ SALDIRI-DARBE-İŞGAL GİRİŞİMİ DAHİL HER ADIMI ATTILAR! Durduramadılar, Erdoğan “EN NOKTASINA” çıktı ama bu YERLEŞİK yapılar hala durmadılar! Türkiye bugün KÜRESEL-YEREL YERLEŞİK DÜZEN’in saldırısı altında!

Sevgili dostlar, “Yorumsuz” dedim “yorumsuz” bitireceğim... Her şey çok ama çok açık değil mi?

Son söz:UYKUDAKİLER UYANSIN BELKİ YANMAK VAKTİDİR, GERÇEKLERİ GÖRENLER TOPLANSIN ŞİMDİ SÖYLEMEK VAKTİDİR.