Yiğit Bulut: Merkez Bankası Başkanı'yla konuştum, olağanüstü adım atılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Yiğit Bulut, “Sayın Merkez Bankası Başkanımızdan da aldığım bilgi; bir kere daha doğrulattım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum, bütün piyasa bunu bilsin, herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak” dedi.

AHaber’e konuşan Bulut, “Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek” dedi.

Bulut şunları söyledi:

“Bakın, sayın Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada şunun altını net olarak çizdi. ‘Herhangi bir olağanüstü toplantıyla herhangi bir kısa vadeli bir faiz değişikliği olmayacak’ dedi. Bu çok önemli. Çünkü bunu speküle ediyorlar. Yine sadece işi ortalığı karıştırmak olan profesör ünvanı olan bir arkadaş var, Youtube videolarında bu şekilde spelülasyon yapıyor. Diyor ki; ‘Toplantı yapılacak, faiz 10 puan indirilecek. O zaman ne olacağını göreceğiz’ Şimdi bakın bunların hepsi uydurulmuş, bilgi sahibi olmadan ülkeye zarar vermek için ortaya atılmış cümlelerdir.”