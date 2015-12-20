Yiğit Bulut: Liderini seven bir yapı DNA’larımıza işlemiş, atalarımız güçlü liderlerin peşinde hayatlarını vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut, "Bu topraklar üzerinde yaşayanlar yani 'bizlerin' ataları güçlü liderlerin peşinde hayatlarını vermişler ve 'liderini' seven bir yapı bizim DNA’larımıza işlemiş. Bu coğrafya lider seviyor" dedi. Bulut, Star'daki yazısında "Başkanlık, bu yolda gelinebilecek “en noktası” olup, Türkiye’nin daha hızlı hareket etmesi için gerekli adımlar gecikmeden atılmalıdır..." ifadesini kullandı.

Bulut'un Star'da "Başkanlık" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Sözü uzatmayalım ve sorunun ardından tespitler yapalım; Coğrafyamız neden önemli?

Fatih, Roma’nın duvarlarını vura vura yıktığında Roma 1100 yıl burada Dünya düzenine hükmetmişti... YIKILAN ROMA idi asla Bizans değil! Bizans’ın kalıntıları belki hala içimizde saklanıyor!

Osmanlı 700 seneye yakın dünya denklemini buradan şekillendirdi...

Geriye doğru gidersek, Osmanlı’dan önce de bu bölgeye hakim olan GÜÇ, bölge ve “periferisini” yönetti, Dünya Düzeni ile Denklemine “sözünü” geçirdi...

EN ÖNEMLİSİ; YUKARIDA ADI GEÇEN SİSTEMLER HEP LİDERLİK-BAŞKANLIK İLE YÖNETİLDİ!

Daha açık yazalım; bu yapıların ana bir unsuru vardı; iyi kurulmuş bir “kontrol-denge” mekanizması içinde öne çıkan “LİDERLİK”, bugünün diliyle; BAŞKANLIK!

Bu topraklar üzerinde yaşayanlar yani “bizlerin” ataları güçlü liderlerin peşinde hayatlarını vermişler ve “liderini” seven bir yapı bizim DNA’larımıza işlemiş... Bu coğrafya LİDER seviyor!

Ve işin garibi ne zaman liderler güçlenmiş, sistemin zayıfladığı her dönemde özellikle YERLEŞİK DÜZEN’in halkın aleyhine gelişmeye başladığı 1854 sonrası, “Düzen, sistemi yenerek liderini elinden almış”! Buna 1933 sonrası da dahil! 2001 krizinden 2013 darbe denemelerine kadar detaylara İstanbul-Mısır-Şam üçgeninde çok dikkatli bakın!

Doğal lideri olan ve toplumu kucaklayan siyasi hareketler 100-150 yılda bir ortaya çıkar ve SİYASAL SİSTEM bu liderliği taşıyacak şekilde kurgulanmalı ve doğal akışın yolunu açmalıdır...

Başkanlık, bu yolda gelinebilecek “en noktası” olup, Türkiye’nin daha hızlı hareket etmesi için gerekli adımlar gecikmeden atılmalıdır...

Toplumların LİDER eksikliğini derinden hissettiği bir dönemde, Türkiye 100. yılına girerken “en noktasına” çıkabilir ve LİDER’in vizyonu, TOPLUMSAL bir uzlaşma içinde sistemin taçlandırılmasıyla kalıcı bir hale gelebilir...

Başkanlık şahıslar için değil bu coğrafya ve toplum için “en noktasına” giden doğru adımdır. Başkanlık, ülke için, sistem için ve en önemlisi YERLEŞİK DÜZEN’in her zaman fırsat bulduğunda kanını-canını emdiği bizler yani bu toprakların insanları için sigorta olacaktır...