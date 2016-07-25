Yiğit Bulut: Küresel taşeronların işgal denemesi durduruldu, şimdi sıra karşı atakta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Star yazarı Yiğit Bulut, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Küresel işgal denemesi durduruldu, şimdi sıra karşı atakta" dedi.

Yiğit Bulut'un, "'Küresel taşeronların' işgal denemesi..." başlığıyla yayımlanan (25 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Bazıları soruyorlar; ne oldu ? OLAN AÇIK DEĞİL Mİ !

KÜRESEL EMPERYALİZM TÜRKİYE’Yİ İŞGAL ETMEYİ DENEDİ VE BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI !

ALMADI MI! ALDI! VE ALMAYA DEVAM EDECEK!

Sevgili dostlarım, bu bir köşe yazısı değil bir BİRLİK-BERABERLİK çağrısıdır ! Ülkemiz “küresel emperyalist” odakların taşeronları tarafından işgal edilmeye çalışılmış ve İŞGAL PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜR!!

BİR DAHA SÖYLÜYORUM; KÜRESEL İŞGAL DENEMESİ YOK EDİLMİŞ VE KARŞI ATAK BAŞLMIŞTIR!

Sevgili dostlar, DEVLET-MİLLET bütünleşiyor, Türkiye-Coğrafyamız ayağa kalkıyor ve bütün bunlar birilerini rahatsız ediyor? Sokak ayaklanmasından, Yargı darbe denemesine uzanan süreç en sonunda FİZİKİ SALDIRI-İŞGAL ve AYAKLANMAYA ARIYOR!

Peki ayağa kalkışımız neden rahatsız ediyor?

Sevgili dostlarım, soruyu bir başka açıdan yeniden soralım ve devam edelim; 2003 ve özellikle 2008 sonrası kendisi ve bulunduğu coğrafyanın kaderini değiştiren Türkiye ve bu amaç uğrunda her anlamda yolumuzu açan lider olan Erdoğan, neden hedef?

Aslında “neden” her şey çok açık değil mi; 300 yıl sonra PARÇALAR, ANA GÖVDEYLE KAVUŞUYOR! Ve bunu sağlayan MERKEZ Türkiye, BUNU SAĞLAYAN LİDER ERDOĞAN, hedef tahtasına konuyor içeriden-dışarıdan ÇOK AĞIR BİR SALDIRI altında kalıyor! İŞ SONUNDA “KATLEDİLME” DENEMESİNE KADAR UZUYOR!

Sonuç: KÜRESEL İŞGAL DENEMESİ DURDURULDU! ŞİMDİ SIRA KARŞI ATAKTA ! ASLA PES ETMEDEN SONUNA KADAR MEVZİLERİ TERK ETMEDEN DAYANACAĞIZ ! ZAFER BİZİMDİR!